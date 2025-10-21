Абу Мери «танцует танго» и напоминает: медикам зарплаты уже повышали

Абу Мери через своего советника Илону Ошу сказал агентству ЛЕТА, что переговоры с профсоюзом - это всегда дипломатическое "танго" - нужно уметь балансировать между интересами работников и возможностями государства, но если партнер "нападает" - танец не удастся.

Министр отмечает, что при подготовке бюджета на 2026 год правительству пришлось принимать сложные и ответственные решения, чтобы обеспечить как национальную безопасность, так и непрерывность социальных функций, а также решение демографических проблем.

"Я согласился занять пост министра здравоохранения не ради должности, а чтобы добиться качественных изменений в здравоохранении", - говорит Абу Мери.

"Я осознаю, что многим людям на моем посту было некомфортно из-за того, что я предлагал изменения, но я убежден, что только благодаря этим изменениям можно создать устойчивую систему здравоохранения, доступную для пациентов и уважаемую профессионалами", - сказал министр.

Абу Мери признает, что финансирование здравоохранения в Латвии остается крайне недостаточным. "Я неоднократно подчеркивал это и полностью согласен с оценкой профсоюзов - я снова и снова подчеркивал это своим коллегам в правительстве и в парламенте", - говорит министр.

Абу Мери напоминает, что именно при этом правительстве в 2024 году медицинские работники получили значительное повышение заработной платы.