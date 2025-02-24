«Абсолютное большинство против мира на любых условиях»: социолог оценивает возможность мира в Украине

С начала вторжения КМИС проводит регулярные опросы, и, по данным, около 70% украинцев признают, что их ментальное здоровье ухудшилось. Однако, несмотря на усталость, большая часть жителей осознает, что просто сложить оружие — невозможно, поскольку это приведет к новым военным преступлением со стороны РФ. По словам социолога, растет число людей, готовых к сложным компромиссам.

«Несмотря на все сложности, абсолютное большинство против мира на любых условиях», — сказал Грушецкий.

Украинцы допускают возможность временной потери территорий, но только в обмен на серьезные гарантии безопасности. «Если нет разговора о гарантиях безопасности, тогда для нас лучше продолжать сопротивление россиянам», — добавил социолог.

Грушецкий также отметил рост разочарования в Западе: «В сентябре 2022 года всего 15% считали, что Запад не хочет справедливого мира для Украины. Сейчас таких около 40%. Люди благодарны Западу за всю предоставленную поддержку, но понимают, что есть, например, страны Балтии, которые существенно помогают Украине, а есть другие богатые страны, в то же время очень скромно поддерживающие Украину — часто больше на словах. И это, конечно, разочаровывает украинцев», — сказал Грушецкий.

По словам социолога, многие украинцы воспринимают Евросоюз как некую гарантию безопасности — около 90% граждан видят будущее страны в ЕС. Несмотря на то, что уровень доверия к Евросоюзу снизился, украинцы понимают, что защитить страну без сильного союзника — сложно.