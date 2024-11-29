А вы еще верите? Даже ИИ разоблачил скидки «Черной пятницы» в Латвии

Санита Гертмане, руководитель отдела поддержки потребителей, общественной информации и коммуникаций PTAC, поделилась результатами исследования в программе TV24 «На линии». Используя инструмент искусственного интеллекта, PTAC проанализировал тысячи интернет-магазинов и обнаружил, что большой процент предлагаемых скидок вводит в заблуждение.

«К сожалению, из 516 просмотренных сайтов 86% предлагают скидки. А из всех сайтов, которые вообще предлагали скидки, 72% сайтов занимались недобросовестной коммерческой практикой», — признает Гертман.

Искусственно завышенные цены перед периодом скидок. Многие магазины перед «Черной пятницей» повышают цены, чтобы затем «снизить» их и предложить большие скидки.

«Продавец предоставляет скидку, которая была самой низкой за последние 30 дней. Например, товар стоит 80 евро, но в последние две недели продавец поднимает цену до 100 евро, а потом делает якобы большую скидку. Это нарушение. Скидку необходимо предоставить от этих 80 евро», - подробно объясняет Гертмане.