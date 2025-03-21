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А вдруг это судьба? Приглашают добровольцев по спасению лягушек

© LETA 21 марта, 2025 11:28

Для настроения 0 комментариев

Чтобы сократить количество лягушек, гибнущих на дорогах весной, Управление по охране природы (DAP) призывает волонтеров подать заявку на участие в кампании «Миссия — лягушка. Спасите царевну!».

Как сообщили в DAP, главная задача волонтеров — присматривать за наиболее удобными из выявленных в настоящее время по всей Латвии точек миграции лягушек и помогать им безопасно переходить дорогу.

Подать заявку на участие в миссии можно на сайте кампании администрации «www.daba.gov.lv/lv/misija-krupis». Необходимое снаряжение для спасательных работ — чистые перчатки, ведро, светоотражающий жилет и фонарик.

В настоящее время выявлен 51 участок латвийских автодорог, где ежегодно происходит активная миграция земноводных. Экологи утверждают, что большое количество из них погибает. Волонтерам предлагается выбрать один из 24 участков дорог в Видземе, 15 в Курземе, семь в Латгалии и пять в Земгале для реализации миссии.

Элина Эзериня, руководитель отдела коммуникации и экологического образования DAP, объясняет, что лягушка, хотя и небольшое животное, может прожить до 40 лет. Серая жаба проводит зиму в лесах, парках и на фермах, но весной просыпается и отправляется к ближайшему водоему, чтобы продолжить свой род. Поскольку во многих местах исторические пути миграции жаб теперь пересекаются искусственными дорогами, большое количество жаб гибнет под колесами автомобилей, так и не достигнув мест нереста. Жабе может потребоваться до 15 минут, чтобы перейти дорогу, поэтому существует высокий риск попасть под машину.

Специалисты подчеркивают, что жабы являются важными членами пищевой цепи, основу их рациона составляют различные насекомые, моллюски и дождевые черви. Однако их самих поедают многие хищные животные, в том числе малый орел, серая неясыть, скунс, хорек, барсук и другие. Администрация поясняет, что если исчезнут жабы, может нарушиться естественный баланс, сократиться биоразнообразие в целом и исчезнуть виды более высокого класса.

Время миграции жаб каждый год меняется. Это тесно связано с температурой воздуха — как только она достигнет хотя бы +5 градусов и наступит дождливая погода, есть большая вероятность, что жабы проснутся от зимней спячки и отправятся к местам нереста.

Поскольку жабы в основном мигрируют в темное время суток с 21:00 до 23:00, в целях безопасности DAP настоятельно рекомендует каждому спасателю надевать светоотражающий жилет, а детям разрешается участвовать в этом процессе только в сопровождении взрослых.

Эзериня добавляет, что аналогичные кампании по привлечению общественности проводятся и в других частях света, поскольку численность земноводных, особенно жаб, во всем мире значительно сокращается.

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