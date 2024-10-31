А России задержали адвоката из-за вопроса прокурору: «Вы что, комиссар Каттани?»

Следствие обвиняет Идалова в том, что он во время судебного процесса в Москве в октябре 2022 года сказал гособвинителю: «Вы что, комиссар Каттани? Так его расстреляли». Эти слова сочли угрозой прокурору.

В апреле 2023 года Идалова арестовали по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК), однако в июле суд отпустил его из СИЗО и установил запрет определенных действий.

После задержания, как пишет «Коммерсант», Идалова привезли в Москву.

Максимальное наказание по вмененной адвокату части статьи составляет до двух лет лишения свободы.

Тимур Идалов представлял интересы правозащитника Льва Пономарева и защищал проходившего по одному делу с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом Марата Кадырова. Также Идалов защищал обвиняемых в экстремизме и терроризме. В 1990-х годах Идалов был судим по статьям о похищении человека и незаконном обороте наркотиков. В 2012 году Европейский суд по правам человека присудил ему компенсацию по жалобе на несправедливое судебное разбирательство и пытки.