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А России задержали адвоката из-за вопроса прокурору: «Вы что, комиссар Каттани?»

© Meduza.io 31 октября, 2024 10:04

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В Грозном задержали адвоката Тимура Идалова, которого обвиняют в угрозе убийством прокурору (часть 2 статьи 296 УК), сообщают «Коммерсант» и правозащитный проект «Первый отдел» со ссылкой на его коллегу.

Следствие обвиняет Идалова в том, что он во время судебного процесса в Москве в октябре 2022 года сказал гособвинителю: «Вы что, комиссар Каттани? Так его расстреляли». Эти слова сочли угрозой прокурору.

В апреле 2023 года Идалова арестовали по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК), однако в июле суд отпустил его из СИЗО и установил запрет определенных действий.

После задержания, как пишет «Коммерсант», Идалова привезли в Москву.

Максимальное наказание по вмененной адвокату части статьи составляет до двух лет лишения свободы.

Тимур Идалов представлял интересы правозащитника Льва Пономарева и защищал проходившего по одному делу с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом Марата Кадырова. Также Идалов защищал обвиняемых в экстремизме и терроризме. В 1990-х годах Идалов был судим по статьям о похищении человека и незаконном обороте наркотиков. В 2012 году Европейский суд по правам человека присудил ему компенсацию по жалобе на несправедливое судебное разбирательство и пытки.

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