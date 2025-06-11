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А нужно ли теперь увольняться? Глава ЦИК Кристине Саулите засомневалась (1)

Редакция PRESS 11 июня, 2025 14:18

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LETA

После заседания Комиссии Сейма по государственному управлению глава Центральной избирательной комиссии Латвии Кристине Саулите, объявившая ранее об отставке, неожиданно заявила, что окончательное решение ещё не принято.

«Буквально ничего на бумаге я ещё не написала», — сказала Саулите журналистам, добавив, что «ещё думает» над этим шагом.

Причиной сомнений стали критика и упрёки в безответственности: «Я не была готова к тому, что в комиссии прозвучат такие упрёки — что якобы я поступаю безответственно, уходя. Было бы неправильно с моей стороны не прислушаться к этому».

Саулите также заявила, что вокруг происходят политические игры и никто не может ясно обосновать, почему она должна покинуть пост.

Напомним, подсчёт голосов на муниципальных выборах 2025 года сопровождался серьёзными техническими сбоями, как в день выборов, так и в период досрочного голосования. Президент Латвии Эдгар Ринкевич жёстко раскритиковал работу ЦИК и Агентства цифрового развития (VDAA), заявив о необходимости оценить ответственность должностных лиц.

Министр регионального развития Инга Берзиня, которая тоже сегодня ушла в отставку,  уже временно отстранила от должности главу VDAA Йорена Лиопу. Сам он считает, что преждевременно говорить о его личной ответственности: «Мне рано брать на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов», — сказал он в эфире TV3.

Тем временем VDAA начала внутреннюю проверку всех уровней ответственности — от технических специалистов до разработчиков и аудиторов. В ЦИК же утверждают, что сделали всё возможное для успешного проведения выборов.

«Если бы была хоть малейшая индикация, что система не готова, мы бы сразу приняли решение считать голоса вручную», — подчеркнула Саулите.

По её словам, сомнений в достоверности результатов нет: «Выборы состоялись, итоги подведены, и они корректны».

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