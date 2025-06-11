«Буквально ничего на бумаге я ещё не написала», — сказала Саулите журналистам, добавив, что «ещё думает» над этим шагом.

Причиной сомнений стали критика и упрёки в безответственности: «Я не была готова к тому, что в комиссии прозвучат такие упрёки — что якобы я поступаю безответственно, уходя. Было бы неправильно с моей стороны не прислушаться к этому».

Саулите также заявила, что вокруг происходят политические игры и никто не может ясно обосновать, почему она должна покинуть пост.

Напомним, подсчёт голосов на муниципальных выборах 2025 года сопровождался серьёзными техническими сбоями, как в день выборов, так и в период досрочного голосования. Президент Латвии Эдгар Ринкевич жёстко раскритиковал работу ЦИК и Агентства цифрового развития (VDAA), заявив о необходимости оценить ответственность должностных лиц.

Министр регионального развития Инга Берзиня, которая тоже сегодня ушла в отставку, уже временно отстранила от должности главу VDAA Йорена Лиопу. Сам он считает, что преждевременно говорить о его личной ответственности: «Мне рано брать на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов», — сказал он в эфире TV3.

Тем временем VDAA начала внутреннюю проверку всех уровней ответственности — от технических специалистов до разработчиков и аудиторов. В ЦИК же утверждают, что сделали всё возможное для успешного проведения выборов.

«Если бы была хоть малейшая индикация, что система не готова, мы бы сразу приняли решение считать голоса вручную», — подчеркнула Саулите.

По её словам, сомнений в достоверности результатов нет: «Выборы состоялись, итоги подведены, и они корректны».