А нечестным — фигу! Адвокаты, готовящие иск по КОЗам, обещают вернуть 1000-2000 евро. Каждому, но не любому

Организаторы заявляют, что присоединиться к инициативе может любой житель Латвии, вносивший КОЗ, т. е. просто оплачивавший счета за электричество. В результате судебного процесса каждый истец может получить, по предоварительным подсчетам, 1000-2000 евро.

Многие жители Латвии уже подписали договора, доступные на странице общества в электронном виде. Но одновременно возникли вопросы: а что означает сказанное в последнем пункте этого соглашения – в 40-м?

Алина Р. выражает свои опасения:

-Неужели я могу не получить компенсацию за КОЗ из-за «плохой репутации», как указано в последнем пункте договора с Tiesiskums или каких-то подозрений в нечестности? Например, в случае, если меня кто-то, помимо моего желания, включил в какой-нибудь «черный список» неблагонадежных людей или каких-то условных «врагов», со мной тоже могут расторгнуть договор и ничего не выплатить?

Отвечает Артис Стуцка – присяжный адвокат, член Общества Tiesiskums.lv. Он поясняет:

- Поначалу в договоре с Tiesiskums.lv на возвращение КОЗ не было 40-го пункта. Но затем мы изучили ситуацию и представили возможное развитие событий – получается, что даже те, кто каким-то образом был связан с введением KОЗ и получал от этого прибыль, сейчас на общих основаниях тоже могут, заключив с нами договор, претендовать на получение компенсации. Считаем это недопустимым, потому и разработали дополнение к договору – добавили в него этот пункт под номером 40.

Конечно, при заключении договора мы не можем досконально проверить, был ли кто-то из тех, кто готов подписаться под инициативой и заключить с нами договор, бенефициаром от введения КОЗ. Но это может выясниться со временем. И тогда, согласно этому пункту, мы оставляем за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, и исключить это лицо из списка претендентов на компенсацию от государства. Это будет сделано при условии, что

1)Человек или компания были выгодополучателями от введения КОЗ;

2)Действия претендента на компенсацию не отвечают целям и задачам Общества Tiesiskums.lv, то есть он нечестным путем пытается вернуть денежные средства. То есть человек с одной стороны ратует за правосудие, а с другой действует нечестными, незаконными методами.

- Можно конкретные примеры? Кого это может коснуться на практике?

- Каких-то мошенников, применяющих нечестные приемы. Кроме того, кандидатами на расторжение договора могут стать и люди, публично очерняющие и критикующие саму идею Tiesiskums.lv вернуть поборы от КОЗ. То есть с одной стороны критикуют нашу инициативу, а с другой не против ее использовать для получения компенсаций (ведь договор они заключили). С такими людьми мы церемониться не будем – просто расторгнем договор.

Иными словами, этот пункт не касается простых людей, а относится главным образом к выгодополучателям КОЗ и разного рода мошенникам, клеветникам и очернителям нашего Общества.

- Чтобы выявить все эти факты, нужно же их искать. Неужто у вас есть на это время и ресурсы?

- Потрудиться придется, но мы будем изучать информацию, доступную публично. Сейчас, в век Интернета, это вполне доступно. Мы не будем проверять каждого человека, лишь его опубликованные высказывания. Так, если в поле зрения Общества попадет такая сомнительная публично доступная информация, мы ее оценим. Пока ни одного прецедента не было – мы просто хотим на будущее обезопасить свою инициативу от всевозможных неэтичных проявлений и нападок, а людей хотим предостеречь от подобного поведения.

- В том же 40-ом пункте договора с Tiesiskums.lv говорится о репутационных рисках – то есть людям с так или иначе подмоченной репутацией, каким-то политикам, чем-то проштрафившимся и вынужденным уйти в отставку, можно даже не пытаться заключать договор, подписываясь под вашей инициативой?

- Это в основном, все-таки касается людей, так или иначе связанных с введением того же КОЗ (компонента обязательной закупки). К примеру, люди ратовали за его введение, объясняли публично, почему он нужен и чем хорош, а теперь вдруг станут претендовать на получение компенсации за тот же КОЗ на общих основаниях. Как-то это, согласитесь, неэтично.

-Как это будет выглядеть на практике? Допустим, вы выиграете иск против государства и должны будете выплатить по договору каждому претенденту на компенсацию, получается, тем, кто окажется «не достойным» по тем или иным причинам, эти компенсации просто не будут выплачиваться? Они останутся в распоряжении общества? Или же, если человек уже их получит, он затем должен будет их вернуть?

- Нет, не так. Мы не будем дожидаться момента, когда иск уже будет подан и компенсации уже будут выплачиваться. С людьми, подпадающими под условия 40 пункта договора, сразу же расторгнем соглашение и в дальнейшем просто не будем иметь дела. Конечно, так произойдет, если у нас будут доказательства их неэтичных или противоправных действий, не отвечающих целям и задачам нашей организации. Только на основании личных симпатий – нравится-не нравится – такого , конечно, не произойдет.

Важно понять, что если Tiesiskums.lv с кем-то расторгает договор, то компенсацию не получает никто – ни сам претендент, ни само общество. Нет договора – нет компенсации. В случае же, если дело удастся выиграть и людям по действующим договорам, будут выплачиваться компенсации за КОЗ, они получат свои 80%, как и предусмотрено договором, а Tiesiskums получит свои 20%. Здесь все прозрачно и предсказуемо.

При заключении договоров такая практика широко применяется – если вторая сторона нарушает условия договора, у другой есть заранее прописанная возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке. Это обычная юридическая практика.

- Как идет само подписание инициативы? Много желающих получить возместить ущерб от необоснованного начисления КОЗ?

- Наши наблюдения показывают то, что жители Латвии намного охотнее подписываются под инициативой, заключая с Tiesiskums.lv договор, в случаях, когда наши представители лично ездят по городам и селам и общаются с людьми. В дни наших выездов отмечен всплеск новых подписаний. Это говорит о том, что людям нужно видеть глаза людей, которые с ними общаются и выступают с какими-то предложениями, а не экран компьютера.

В наших ближайших планах продолжать такие поездки, отвечать на вопросы жителей лично, информировать их. Далее они уже, как показывает практика, сами рассказывают об инициативе своим друзьям, родным, соседям. Кроме того, как мы заметили, многие предпочитают заключать и подписывать договор с Tiesiskums.lv очно, получая второй экземпляр в бумажном формате, с настоящей подписью, а не электронной.

- Куда намерены стартовать в ближайшее время?

- Поначалу планировали объехать только крупные города. Но теперь видим, что и в небольших городках, и в сельской местности люди нас ждут. Так что 2 августа посетим Валмиеру, 9 августа Вентспилс. Далее посетим Резекне, Даугавпилс, Огре и другие самоуправления.

- Вам предоставят помещения для встречи с людьми самоуправления?

- Нет, мы будем арендовать помещения сами, информируя о своих поездках в социальных сетях – в Facebook, X и других. Так что следите за сообщениями Tiesiskums.lv и приходите на встречу!