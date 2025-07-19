Чтобы деньги получить, нужно зарегистрироваться на странице общества Tiesiskums.lv в качестве одного из подателей коллективного иска и ждать результатов. Press.lv уже писал об этой инициативе, на сей раз удалось поговорить с присяжным адвокатом Артисом Стуцкой предметно.

«Интерес людей колоссальный!»

- Если вам удастся выиграть дело, как думаете, это станет своего рода прецедентом, после которого политики станут намного серьезнее и более ответственно относиться к принятию решений?

- Безусловно. Такова, в принципе, наша цель – сократить до минимума число непродуманных политических решений. Ведь за них впредь придется платить. Депутатам будет смысл хорошо подумать, прежде чем жать на кнопку и голосовать. OIK, можно сказать, станет нашим пилотным проектом – на нем наша деятельность не закончится. А дело это масштабное – от незаконного начисления OIK пострадало около 82 000 домашних хозяйств и около 40 000 юридических лиц (по подсчетам на 2023 год). При успешном ходе дела с государства удастся взыскать в пользу жителей около полутора миллионов евро.

- Много ли оказалось желающих вернуть свои деньги от государства?

- Домашнюю страницу нашего общества Tiesiskums.lv после объявления нами инициативы посетило сотни тысяч людей. И несколько десятков тысяч (точных цифр пока нет) уже начали регистрацию на нашем портале.

- Многие начали, но не всем удалось закончить. Почему? По техническим причинам?

- Нет, дело не в технических причинах – просто мы запрашиваем у людей, (которые желают подписаться под инициативой и заключить договор на возвращение денег), информацию – контактные данные. Но не все могут сразу эту информацию предоставить, у кого-то это вызывает определенные сложности, потому не всем удалось завершить процесс регистрации. Но в самое ближайшее время на нашей страничке появится видео с подробной инструкцией, как это сделать – как подписаться под инициативой и заключить договор. Без личных данных договор заключить нельзя.

Мы, конечно, могли бы не запрашивать информацию, и весь этот процесс подписания по инициативой сильно бы упростился. Но мы же делаем это не для галочки - хотим иметь обратную связь с подателями иска, чтобы информировать людей о продвижении дела, а также для того, чтобы в случае выигрыша в суде, можно было без проблем связаться с подателями коллективного иска и перевести им деньги.

- Наши люди долго «запрягают»?

- Да, есть некоторые шероховатости на первом этапе, ведь дело это для Латвии новое. Но то, что мы заметили, - у людей просто огромный интерес к нашему начинанию: сотни тысяч заходили на нашу домашнюю страничку, судя по статистике, и внимательно изучали условия подачи коллективного иска. Возможно, мы упростим процесс регистрации, чтобы больше желающих смогли заполнить эту форму.

«В Литве людям вернули 160 млн. евро»

- Насколько велики шансы у подателей коллективного иска выиграть в суде против государства?

- Общество не может себе позволить разбрасываться деньгами, в отличие от государства, которое порой не считает бюджетные затраты. Иными словами, если бы мы не видели шансов выиграть, мы бы даже не брались за это дело.

- Есть ли прецеденты таких дел в других странах Европы, когда по коллективным искам против государства удавалось выиграть? И если в Латвии дело все-таки будет проиграно, насколько велики шансы выиграть его, оспорив в Европейском суде?

- В Европе очень много прецедентов, когда люди в суде успешно оспаривали счета на электроэнергию. Очень много было таких процессов, и они оказались не напрасными.

Один такой яркий пример был в соседней Литве, где была допущена ошибка в счетах а электроэнергию. Люди переплатили за электроэнергию, возмутились этим фактом и оспорили выписанные им счета в прошлом году. В результате жителям было возвращена внушительная сумма - 160 миллионов евро.

- Скольким хозяйствам были возвращены переплаченные деньги?

- Точное число домашних хозяйств сейчас не скажу. Но число довольно внушительное. Рассматривались платежи за полтора года. И суд указал сроки выплаты- физическим лицам – за два года, юридическим – за семь лет. Каждое домашнее хозяйство из-за ошибки в счетах на электричество, либо уже получило, либо еще получит по решению суда 60 евро. Почему такая большая сумма – 160 миллионов евро? Потому что в Литве населения больше, соответственно, больше и домашних хозяйств, как и юридических лиц, которые переплатили по счетам. Так что прецедент есть.

- Литовский суд сразу признал ошибку и принял решение в пользу потребителей электроэнергии? То есть подателям иска не пришлось обращаться в Европу решение оспаривать?

- Да, им не пришлось. Литовский суд сразу принял решение в пользу истцов. В дело вмешался Госконтроль, и доказательств для суда было собрано вполне достаточно. В этом процессе принимала участие прокуратура. Так что суд вынудил виновных выплатить необоснованно взысканные с людей и компаний деньги, и их уже начали выплачивать.

- Были еще позитивные примеры успешных исков против государства?

-Очень много. Похожие успешные дела были в Португалии, Италии, Германии, Австрии. То есть практически по всей Европе. Мы не пионеры в этом деле. Прежде, чем браться за столь серьезное дело, мы тщательно изучили опыт других государств и приняли решение - бороться. Почему другие страны могут, а мы нет?

- На вашей домашней странице Tiesiskums.lv помещен ответ на вопрос – а не утопия ли это – пытаться что-то вернуть, подав иск на государство? Видимо, наши люди, большие пессимисты и скептики, часто звонят вам или пишут с таким вопросом?

- Да, весьма часто, поэтому мы, в ответ на вопрос, а не утопия ли это, и разместили на сайте конкретные примеры успешных исков в других странах, чтобы люди видели, что мы отнюдь не первопроходцы, а идем по уже проторенной дорожке.

- Те, кто относится с недоверием к подобным инициативам – вернуть свои деньги от государства, видимо, устали от пустых обещаний политиков, которым часто не суждено сбыться…

- Это понятно. Но в том-то и разница, что мы – не политики, мы не зарабатываем политические очки. Мы – юристы, общественная организация, которая занимается правовыми вопросами. Наша цель – восстановить справедливость. Если что-то было взыскано необоснованно, по закону, это следует людям вернуть. Все очень просто. Но никого заставлять мы не собираемся, если вы не желаете, чтобы вам вернули от 1000 до 2000 евро, ваше право не участвовать в подаче коллективного иска, это дело исключительно добровольное.

- В перспективе планируете и другие подобные иски?

- Конечно! Ведь цели нашего общество намного шире – название Tiesiskums.lv – говорит само за себя. В дальнейшем мы намерены охватить еще и политические решения – поднять вопрос о том, чтобы политики и высокопоставленные должностные лица несли не только политическую ответственность, уходя в отставку, но и по существу отвечали бы за свои непродуманные и вредные для общества решения. Так что, эта инициатива – только пробный шар, с помощью которого мы надеемся постепенно изменить мышление наших жителей.

«За период ковида тоже ответят»

- Какие еще иски общества Tiesiskums на подходе?

- Начали с OIK, потому что это довольно наболевший вопрос, и многие коллеги нас поддержали. Следующим иском может стать иск против государства за принятые решения в период пандемии Covid-19. А именно – почему одним самозанятым лицам и предприятиям выплачивались компенсации за вынужденный простой, а другим нет. Мы намерены восстановить и эту справедливость. Поле для применения сил очень широко – идей предостаточно. Стоит копнуть еще и то, что происходило в период того же ковида в системе образования.

- Образование – та отрасль, в которой убытки подсчитать на первых этапах достаточно сложно – ведь пробелы в образовании у детей из-за перевода в период ковида на «удаленку» могут аукнуться еще нескоро, например, пробелы в знаниях обнаружатся в выпускных классах во время экзаменов или при поступлении в вузы. И ответственного за тогдашние решения уже не найдешь, а если и найдешь, министры уже давно сменились и иска им не предъявишь…Наказывать вроде как и некого.

- За это можете не волноваться. Специалисты найдут верную методику подсчета в каждом конкретном случае. Так же, как и в случае Latvenergo, если компания заявит, а знаете, у нас нет данных, считайте сами. Будьте спокойны, мы подсчитаем! Есть специалисты, которые могут провести расчеты по всем годам, так что если нам откажут предоставить сведения, на этом все не закончится. Мы подготовились к разным сценариям.

«Главное – завести механизм подачи исков»

- Сколько людей должно собраться, чтобы можно было подать коллективный иск?

- Никаких требований или ограничений нет. Но стоит учитывать, что если людей будет мало, то и отдача будет невелика. Первое, на что мы будем обращать внимание, каково будет число людей, готовых подать иск, и второе – какова та сумма, которую мы намерены потребовать в качестве компенсации. Пока не завершен процесс регистрации, сложно сказать, сколько людей подпишется под коллективным иском и какие суммы компенсации каждый из них в перспективе получит. Стоит понимать, что для Латвии подача коллективных исков - дело новое, этот механизм еще нужно раскачать. В теории он существует, но на практике его пока никто еще не задействовал. Мы первые.

«Вам 80%, нам 20»

- Каков интерес адвокатов в этом процессе?

- Адвокатам, которые будут заниматься всеми этими исками, определенный процент от выигранного дела платит само Общество, которое существует на пожертвования, а сами люди, податели исков, не платят ничего. Люди заключают договор с Обществом, а Общество с нами, адвокатами. Какой именно процент мы получим от суммы по договору, я не имею права разглашать, это будет нарушением адвокатской этики. Но люди от этого точно не пострадают, поскольку все расчеты у нас будут с обществом за предоставление юридических услуг. Сами люди, по договору с Обществом, получают 80% от суммы иска, 20% общество. Ни за какие юридические услуги самим адвокатам жители дополнительно не платят.

То есть на практике это будет выглядеть так: в случае взыскания с государства переплаты OIK, если жителю полагается выплата 1000 евро, при успешном повороте дела, он получит 800 евро, обществу Tiesiskums.lv достанется 200. Эти деньги пойдут на уплату судебных издержек и прочие расходы. С адвокатами за их услуги уже тоже рассчитается само Общество.

«С образованием тоже пора разобраться»

- Латвийцы довольно настороженно воспринимают все новое. То и дело звучат опасения, стоит ли доверять обществу свои персональные данные. Что скажете на это?

- Персональные данные людей используются только по назначению, для подачи иска. Закон о защите данных мы строго соблюдаем, у нас в обществе даже есть специалист по защите данных. Так что об утечке данных точно можно не беспокоиться.

Стоит понимать, что мы не делаем ничего незаконного – просто восстанавливаем справедливость. Государство тоже может ошибаться и нарушать закон, и мы эти ошибки выявляем и устраняем. Если в Латвии ничего подобного до сих пор не было, это не значит, что нигде в мире никто не подает коллективных исков против государства и не выигрывает. Пока у нас дуют на воду и опасаются действовать, в мире то и дело выигрывают дела, подавая против государства коллективные иски.

Например, в Канаде государством была внедрена реформа образования, которая была признана неудачной и вредоносной. Так, в ее результате было решено детей представителей коренного населения – индейцев – обучать в школах-интернатах. Канадским адвокатам удалось доказать, что в результате этой реформы индейским детям был нанесен вред. И они получили огромные компенсации. Латвийцам тоже давно пора шевелиться.

Так что такие прецеденты есть и система прекрасно работает. Наши латвийские скептики могут почитать в интернете о коллективных исках - на немецком, английском, русским языках – о делах, в которых жителям удалось выиграть у государства. На латышском вот пока нет. Но вполне возможно, что в скором будущем тоже будет – юристы над этим работают ежедневно.

Платить за брак в купленной машине – это слишком!

- Как вам пришла идея заняться восстановлением справедливости и призывать людей подавать иски против несправедливых решений государства? С чего все началось?

- У меня друг живет в США, в настоящее время ему приходится бороться за выживание, копит деньги. И вот он мне как-то сказал, что есть у него для меня один интересный кейс (дело). Он купил автомашину джип, но какая-то запчасть оказалась бракованной, и он пришел к продавцам с просьбой ее заменить. Ему сказали, что с радостью заменят на новую, но он должен будет заплатить. Его возражения – а с какой стати я должен платить – не приняли к сведению. Он оплатил замену.

И вот, через некоторое время ему звонят из одного адвокатского бюро. Говорят, что из публично доступных баз данных узнали, что ему пришлось оплатить за свой счет замену бракованной детали на новой машине. И они готовы взыскать с виновных необоснованно затребованную сумму. Он согласился, предоставил им доверенность представлять его интересы в суде, и все получилось: буквально через два месяца ему вернули половину из того, что он заплатил за новую деталь. Вот так это работает.

А в Латвии в случае OIK юристы тоже тщательно изучили этот вопрос. Если даже в Сейме признали, что начисление OIK (КОЗ) (компонента обязательной закупки) было противоправным, и в Еврокомиссии это тоже подтвердили, остается лишь довести это дело до логического завершения. Если что-то было взыскано незаконно, так компенсируйте убытки, оплатите ущерб!

- У нас принято считать, что виноват всегда гражданин, а государство – священная корова, которая априори виновной быть не может, а судиться – себе дороже…

- Пора менять такой подход. Ведь если вы едете на машине, нарушили правила, вы платите штраф? А не заплатили – вас облагают еще и процентами. В итоге взыскивают все за ваши нарушения. Почему же в случае с ошибками государства должно быть как-то иначе? Допустил нарушение – исправь. Не вижу никакой разницы – нарушили жители или государство. Закон для всех один. Ответственность государства должна быть такой же, как у каждого жителя.