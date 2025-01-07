Министерство также хочет проводить «политику нулевой терпимости» в отношении превышения скорости и установить больше камер контроля скорости. Идея Минюста о снижении лимита скорости вызвала волну гнева в соцсетях, пишет "Неаткарига". Вот некоторые комментарии:

Иварс: Доктора! Доктора! Идиоты!

Олиньете: Я не понимаю, что с нами не так. На польских и немецких дорогах одни и те же водители на одних и тех же машинах могут ехать со скоростью 120, но в Латвии на скорости 90 км/ч мы уже становимся опасными. Может быть, нам стоит перестать суетиться и наконец-то построить нормальные дороги, а не обвинять водителей и придумывать все новые и новые штрафы.

Вита: Значит, эти "регрессивыне" [министр транспорта Баштикс - член партии "Прогрессивные". - ред.] хотят посадить нас на лошадей и вернуть в глубокое... прошлое. Вместо того чтобы строить и улучшать безопасность дорожной инфраструктуры, они лепят запреты на запреты.

Бирута: Нужно отвлечь наше внимание от чего-то... (от airBaltic?). Это и есть метод перенаправления внимания, только очень уж наглый.

Янис: Вместо ограничения в 30 км\час нужно ввести три вещи - больше камер контроля средней скорости (потому что они работают), а для водителей, стоящих в пробке, обязательное требование пропускать всех [справа] при первой возможности. Третья вещь - трахнуть самого Бришкенса.

Эйнарс: Мы построим конюшни, станем ездить на лошадях, но опять лошадь будет причиной громадных куч навоза.

Ломакс: Ну, там ветер выдул всё из чердака... им нечего делать... вот они и занимаются своими глупостями".