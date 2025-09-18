Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А не надо так нагло врать! У немецких журналистов — проблемы в США

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 11:46

Мир 0 комментариев

На прошлой неделе глава вашингтонского бюро ZDF Эльмар Тевессен в ток-шоу своего коллеги по телеканалу Маркуса Ланца высказался о настроениях в Соединенных Штатах после убийства консервативного активиста и блогера Чарли Кирка. При этом из уст Тевесена прозвучала фраза, вызвавшая большой резонанс: журналист ZDF сказал, что Кирк якобы выступал за то, чтобы гомосексуалов забивали камнями. Это утверждение не соответствовало действительности, что было также позже признано и самим ZDF, пишет Deutsche Welle. 

31-летний Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта в городе Орем. Его называли голосом американских правых нового поколения и близким соратником президента Дональда Трампа. Чуть позже Эльмар Тевессен в одном из подкастов ZDF, говоря о замглавы администрации Белого дома Стивене Миллере, заявил, что тот в своих убеждениях "отчасти исходит из идеологии "третьего рейха".

Этих высказываний оказалось достаточно, чтобы бывший посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил Эльмару Тевессену аннулированием его журналистской визы. В соцсети X Гренелл написал, что Тевесен - "леворадикал", призывающий к насилию в отношении людей, у которых другие политические взгляды.

В связи с этим ZDF пояснил, что Тевессен хотел привлечь внимание к позиции властей США, "которые выступают за сильную концентрацию власти в руках президента и ставят под сомнение демократические нормы".

Модератор Heute-Journal, новостной программы ZDF, Дунья Хаяли, ранее работавшая на DW, в телевизионном выпуске новостей также высказалась по поводу убийства Чарли Кирка. За что подверглась резкой критике - в соцсетях в ее адрес даже прозвучали угрозы расправы. Коснувшись последствий убийства Кирка, Хаяли заявила: "К чему все это приведет? В США, стране свободы слова, кажется, становится все труднее выносить иные точки зрения или противопоставлять им свои, не доводя до эскалации".

Об убитом Чарли Кирке телеведущая ZDF сказала следующее: "Тот факт, что есть группы, празднующие его смерть, не может быть оправдан ничем, даже его (Кирка) зачастую отвратительными, расистскими, сексистскими и человеконенавистническими заявлениями". Хаяли, которая после этого сама подверглась нападкам и угрозам, теперь планирует на несколько дней отойти от дел и на это время отказаться от дальнейшего модерирования Heute-Journal. (Интересно было бы услышать примеры таких высказываний Кирка, но вряд ли мы дождемся их от Дуни. - press). 

ПЕН-центр в своем письменном заявлении раскритиковал то, что общественная дискуссия - от высших политических кругов до дебатов в интернете - становится все более радикальной. Говоря о доверенном лице Трампа Гренелле, международная неправительственная организация, объединяющая писателей, поэтов и журналистов заявила: "В качестве члена правительства угрожать журналисту аннулированием визы за его взгляды, не соответствующие позиции властей, и обвинять его в насильственных намерениях - это методы, недостойные демократии".

Что ж, перед нами еще один пример так называемого вранья со стороны ПЕН-центра: журналисту угрожали аннулированием визы вовсе на "за его взгляды, не соответствующие позиции властей", а за грубую, откровенную ложь о Кирке. В былинные времена, когда профессия журналиста по определению обязывала строго придерживаться фактов, Тевессен вылетел бы из неё (профессии) как пробка из бутылки. А в нынешние времена - глядите-ка, сам ПЕН-центр за него заступается.  

Глядя на всё это, начинаешь понимать отношение нынешней администрации США к Европе и европейцам как к существам с другой планеты. С которыми просто не о чем говорить, поскольку их понятийный аппарат и ценности слишком отличаются от когда-то общепринятых. 

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать