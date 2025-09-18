А не надо так нагло врать! У немецких журналистов — проблемы в США

31-летний Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта в городе Орем. Его называли голосом американских правых нового поколения и близким соратником президента Дональда Трампа. Чуть позже Эльмар Тевессен в одном из подкастов ZDF, говоря о замглавы администрации Белого дома Стивене Миллере, заявил, что тот в своих убеждениях "отчасти исходит из идеологии "третьего рейха".

Этих высказываний оказалось достаточно, чтобы бывший посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил Эльмару Тевессену аннулированием его журналистской визы. В соцсети X Гренелл написал, что Тевесен - "леворадикал", призывающий к насилию в отношении людей, у которых другие политические взгляды.

В связи с этим ZDF пояснил, что Тевессен хотел привлечь внимание к позиции властей США, "которые выступают за сильную концентрацию власти в руках президента и ставят под сомнение демократические нормы".

Модератор Heute-Journal, новостной программы ZDF, Дунья Хаяли, ранее работавшая на DW, в телевизионном выпуске новостей также высказалась по поводу убийства Чарли Кирка. За что подверглась резкой критике - в соцсетях в ее адрес даже прозвучали угрозы расправы. Коснувшись последствий убийства Кирка, Хаяли заявила: "К чему все это приведет? В США, стране свободы слова, кажется, становится все труднее выносить иные точки зрения или противопоставлять им свои, не доводя до эскалации".

Об убитом Чарли Кирке телеведущая ZDF сказала следующее: "Тот факт, что есть группы, празднующие его смерть, не может быть оправдан ничем, даже его (Кирка) зачастую отвратительными, расистскими, сексистскими и человеконенавистническими заявлениями". Хаяли, которая после этого сама подверглась нападкам и угрозам, теперь планирует на несколько дней отойти от дел и на это время отказаться от дальнейшего модерирования Heute-Journal. (Интересно было бы услышать примеры таких высказываний Кирка, но вряд ли мы дождемся их от Дуни. - press).

ПЕН-центр в своем письменном заявлении раскритиковал то, что общественная дискуссия - от высших политических кругов до дебатов в интернете - становится все более радикальной. Говоря о доверенном лице Трампа Гренелле, международная неправительственная организация, объединяющая писателей, поэтов и журналистов заявила: "В качестве члена правительства угрожать журналисту аннулированием визы за его взгляды, не соответствующие позиции властей, и обвинять его в насильственных намерениях - это методы, недостойные демократии".

Что ж, перед нами еще один пример так называемого вранья со стороны ПЕН-центра: журналисту угрожали аннулированием визы вовсе на "за его взгляды, не соответствующие позиции властей", а за грубую, откровенную ложь о Кирке. В былинные времена, когда профессия журналиста по определению обязывала строго придерживаться фактов, Тевессен вылетел бы из неё (профессии) как пробка из бутылки. А в нынешние времена - глядите-ка, сам ПЕН-центр за него заступается.

Глядя на всё это, начинаешь понимать отношение нынешней администрации США к Европе и европейцам как к существам с другой планеты. С которыми просто не о чем говорить, поскольку их понятийный аппарат и ценности слишком отличаются от когда-то общепринятых.