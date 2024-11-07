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А напрямую-то не проще будет? Лембергс высмеивает идею политиков в отношении Rail Baltica

Редакция PRESS 7 ноября, 2024 21:22

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Передавая привет «из Европы», бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс на этой неделе опубликовал в Facebook новое видеообращение, в котором изложил свое видение строительства международной железнодорожной линии Rail Baltica.

«Латвия десять лет будет строить Rail Baltica, с новым вокзалом в аэропорту Риги. Но - нет путей и не будет до 2030 года! Предложение правительства - построить новую железнодорожную насыпь от Иманты, по которой можно проложить два пути - один с российской колеёй, другой - с европейской. И тогда у нас появится шанс! Чтобы добраться до аэропорта, сначала доехать до Рижского вокзала, с чемоданом пройтись по новому вокзалу, сесть на старый поезд и медленно поехать по российской колее до вокзала в аэропорту Риги. Оттуда отправится с чемоданом в аэропорт Риги, зарегистрироваться на рейс и пойти на посадку. Сколько это займет времени?», - размышляет Лембергс.  И предполагает, что где-то час-два.

Почему кому-то это может показаться быстрым и удобным способом добраться в аэропорт, если можно просто поехать в аэропорт напрямую, недоумевает опытный хозяйственник.

Напомним, для того, чтобы в рамках проекта Rail Baltica можно было добраться от Центрального вокзала до аэропорта, необходимо построить насыпь длиной 3,7 километра. И по ней министр сообщения Каспарс Бришкенс предлагает проложить два вида путей, ради того, чтобы использовать возможность доехать до аэропорта от вокзала на несколько лет раньше, чем Rail Baltica достигнет Риги.

«Учитывая, что инфраструктура готова, по крайней мере, эта насыпь, почему бы не проложить широкие рельсы на одном из путей за некоторое время до того, как мы проложим там рельсы Rail Baltica. С экономической точки зрения это даст пассажирам возможность добираться до аэропорта на поезде за несколько лет до Rail Baltica», — подчеркнул Бришкенс.

Правда, Евросоюз не поддерживает прокладку путей колеи 1520 мм, но в этом случае на участке протяженностью 3,7 км придется на свои средства положить шпалы, крепления и профиль пути, объяснил свою идею министр. По его словам прокладкой колеи старого, российского типа, может заняться Latvijas dzelzceļš.

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