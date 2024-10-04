А нам нравится! 86% рижан считают Ригу хорошим местом для жизни и работы

По сравнению с 2022 годом, когда проходил предыдущий опрос, в большинстве позиций наблюдается существенный прогресс и результаты улучшились по двум третям показателей. Однако, как выяснило ЛЕТА, в отдельных сферах наблюдается снижение оценки.

Например, личную и жилищную безопасность в Риге положительно оценивают 84% опрошенных по сравнению с 85% в 2022 году

75% опрошенных считают хорошим качество воздуха в городе. В 2022 году так считали 77%.

С 75% до 74% сократилось число опрошенных, положительно оценивающих уровень шума в районе проживания.

Самое значительное понижение оценки связано с чистотой территории в районе. Если в 2022 году чистотой территории были довольны 78% опрошенных, то в 2024 году таких меньше - 73%.

Среди хороших примеров, которые рижане наблюдали за последний год, на самом высоком месте названы улучшения в транспортной инфраструктуре и работы по ремонту улиц. Это отметили 54% опрошенных.

Кроме того, значительное число опрошенных выделило положительные изменения в сфере улучшения окружающей среды и благоустройства города, а также в сфере культуры.

По оценке жителей, в городе существенно улучшились услуги общественного транспорта, а также возможности передвижения на велосипеде. Общественный транспорт в рабочий день служит основным средством передвижения для трети опрошенных рижан, но хотя бы раз в неделю им пользуется каждый второй участник исследования.

83% респондентов довольны доступностью общественного транспорта, что на семь процентных пунктов выше, чем в 2022 году, а качество услуг удовлетворяет 76% респондентов, что на три процентных пункта больше, чем в 2022 году.

По данным опроса, на велосипеде хотя бы раз в неделю в Риге передвигается почти каждый третий рижанин. Возможности передвижения на велосипеде в Риге удовлетворяют 62% опрошенных, что на 11 процентных пунктов больше по сравнению с 2022 годом.

Жители становятся активнее и участвуют в культурных и общественных мероприятиях своего района. 67% участников опроса участвуют в общественной жизни, например, являются участником группы района, действуют в какой-либо негосударственной организации, принимают участие в субботниках. 41% опрошенных посещают в своем районе культурно-развлекательные мероприятия.

В целом 80% опрошенных довольны культурными мероприятиями в Риге, что на десять процентных пунктов больше по сравнению с 2022 годом.

Существенно возросла удовлетворенность жителей возможностями для занятий спортом и активного отдыха в районах, возможностями участия детей в кружках и коллективах.

Жители также высоко оценили доступность услуг муниципальных учреждений общего и дошкольного образования, а также вырос уровень удовлетворенности рижан предложением жилья и его качеством.

Отмечая сферы, над улучшением которых самоуправлению следовало бы продолжить работу, 69% опрошенных заявили, что приоритетом по-прежнему остается улучшение транспортной инфраструктуры, 43% отметили необходимость благоустройства города - внутренних дворов, детских площадок, необходимость реставрации и утепления зданий, а 29% указали на вопросы окружающей среды.

Еще 10% опрошенных заявили, что проблемой в их районе являются общественный порядок и безопасность, а 9% отметили, что это социальные вопросы.

Опрос жителей Риги с июня по август 2024 года по заказу департамента городского развития Рижского самоуправления провело ООО "Latvijas fakti", опросив 2405 рижан из всех 58 районов.