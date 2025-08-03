А на решение суда — плевать: глава ЕК не хочет раскрывать данные о закупках вакцин от ковида на 1,8 мдрд. евро

"Когда в начале 2021 года Европейский союз заключил сделку на закупку до 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, возник огромный интерес к тому, как удалось достичь это соглашения", - поясняет газета причину своего запроса к Еврокомиссии. Позднее стало известно, что фон дер Ляйен во время переговоров по сделке обменивалась текстовыми сообщениями в мессенджере с гендиректором фармкомпании.

"В ответе комиссии подразумевается, что она уничтожила или потеряла сообщения, посчитав их неважными и не имея обязательств по их хранению", - пишет The New York Times в своей новой публикации, уточняя, что в этом ответе также подтверждается, что текстовые сообщения действительно существовали и были прочитаны "летом 2021 года".

Еврокомиссия проиграла дело о переписке с Pfizer о вакцинах

Европейская комиссия потерпела поражение в судебном разбирательстве, касавшемся переписки с руководством фармацевтического концерна Pfizer о поставках Евросоюзу вакцин от COVID-19. Суд Европейского Союза 14 мая удовлетворил иск газеты The New York Times, оспорившей отказ Брюсселя обнародовать соответствующие SMS-сообщения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководства Pfizer.

Оглашая решение по так называемому делу "Пфайзергейт", суд в Люксембурге сослался на распоряжение ЕС о доступе к документам, согласно которому все документы европейских институтов должны быть доступны общественности. Кроме того, Еврокомиссия "не смогла убедительно объяснить", почему не удалось найти требуемые документы, а также почему она "сочла, что текстовые сообщения, обмен которыми происходил в контексте закупок вакцин от COVID-19, не содержат важной информации", отметил суд.

Журналистка NYT Мартина Стеви, ранее получившая отказ в доступе к чатам, заявляла, что личные контакты фон дер Ляйен и Бурлы имели решающее значение для заключения сделки о многомиллиардных закупках вакцин ЕС в разгар пандемии COVID-19.