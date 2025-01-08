А мы не разоримся? Домуправы смогут делать ремонт дома за счет жильцов без их согласия

Предоставляя домоуправлениям более широкую свободу действий, в Министерстве экономики надеются уменьшить износ и угрозу обрушения многоэтажных жилых домов, построенных полвека назад, и способствовать их реновации. С 2007 по 2020 год в Латвии удалось восстановить лишь 1367 многоэтажных жилых домов - 5,13% от общего числа. В только что утвержденном плане Министерства экономики по повышению доступности квартир говорится, что в Латвии насчитывается примерно 26 600 многоэтажных жилых домов.

Поправки предусматривают несколько оговорок по использованию прав управляющего, которые не позволят ему действовать самовольно и предотвратят растрату накопленных владельцами квартир на ремонт домов денег. Во-первых, расходы на ремонт должны быть признаны необходимыми на основании рекомендаций, указанных в заключении технического обследования зданий, а также несоответствия зданий минимальным требованиям по энергоэффективности. Во-вторых, управляющий может воспользоваться этим правом, если как минимум дважды за месяц ему не удалось созвать общее собрание большинства собственников квартир. Управляющий должен созвать общее собрание через информационную систему строительства - проведения опроса жильцов дома недостаточно. В-третьих, управляющему запрещено занимать деньги от имени сообщества собственников квартир - он может сделать это только от своего имени.

Но имеет ли вообще кто-то право распоряжаться принадлежащей другому собственнику собственностью без соответствующих полномочий от последнего и впоследствии требовать с него возмещения? Директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс пояснил, что юдикатура, то есть судебные решения, это признают: управляющий может ремонтировать переданный в его ведение дом, используя денежные накопления собственников квартир, что происходит уже сейчас.