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А если это «зеленый змий»: журналист об исчезновении омбудсмена

Редакция PRESS 23 мая, 2025 11:25

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-Это один из самых нежелательных постов в моей жизни. Я совсем не уверен, что поступаю правильно, когда пишу это. В то же время я чувствую себя виноватым, что молчал некоторое время, может быть, мне стоило отреагировать раньше? - об этом написал в Фейсбуке журналист Айдис Томсонс.

В частности, он пишет: -Доклад омбудсмена должен был быть представлен сегодня в Сейме. Когда я увидел этот вопрос в повестке дня Сейма, у меня возникло ощущение, что на этот раз остаться в стороне будет сложнее...Его уже давно не видели на публике. В последний раз он был в студии Krustpunktā пару лет назад, и даже тогда его высказывания вызвали много вопросов...Еще пару лет назад сам омбудсмен мог произнести короткую речь и вручить цветы дрожащими руками. В прошлом году она уже не присутствовала на церемонии награждения.

Омбудсмен болен — эту мантру мы слышим повсюду. И мне жаль его  от всего сердца. Болезнь — большое несчастье. Только на этот раз есть одно «но». Может быть, пришло время рассказать ему, чем он болен? И в то же время, отвечая на разговоры, которые ходят уже некоторое время: разве это не называется зависимостью в случае болезни?

Я глубоко уважаю право каждого человека на неприкосновенность частной жизни. Вот почему я всегда избегал обсуждения социальных, сексуальных, религиозных или любых других аспектов жизни других людей. Однако в своей журналистской деятельности мне пришлось признать, что моя работа требует от меня расширения границ, которые должны защищать простые люди. Например, на прошлой неделе мы узнали, что у бывшего президента США Джо Байдена рак простаты. Мало того, что он болен, так еще и то, что у него метастазы в костях, что рак агрессивен, что раковые клетки реагируют на определенные лекарства. Фактически, состояние здоровья президента США является публичной информацией для всей страны и мира. Вот как работает демократия.

Мне совершенно не хочется знать диагноз болезни омбудсмена. Однако в неофициальных беседах люди из разных кругов говорили, что он просто слишком увлёкся своей «дружбой с зелёным змием». А если это беда алкоголизма, то делать вид, что вы этого не замечаете, бесполезно. Тогда это катастрофа для всех.

Омбудсмен получает от государства очень приличную зарплату. Было бы очень печально, если бы мы дорого заплатили ему за то, чтобы он помог себе погубить себя. Я хочу помочь ему, а не наоборот.

Во-вторых, это очень несправедливо по отношению к другим людям, работающим в офисе. Хочу публично заявить, что я чрезвычайно высоко оцениваю работу сотрудников офиса. Они тянут груз, за ​​который не получают адекватной оплаты, потому что ее платят тому, кто больше не работает...Им действительно нужна поддержка. Наконец, это в корне неверно. Насколько я понимаю, Юрису Янсонсу выдан листок нетрудоспособности. Вероятнее всего, ему его дал семейный врач. Как долго это может продолжаться? Может ли быть, что врач пытается что-то скрыть?

Как бы мне хотелось ошибиться на этот раз. Тогда вы все можете побить меня камнями за то, что я оклеветал больного человека. Из-за этих опасений я до сих пор старался не думать и не говорить об этой проблеме. Однако после сегодняшних новостей о том, что омбудсмен в очередной раз не явится, что его отчет Сейму в этом году предоставить не удастся, а когда Юрис Янсонс перестанет болеть (так говорится в заявлении), предсказать невозможно, я понял, что не спросить было неправильно...

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