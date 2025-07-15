Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Июля Завтра: Estere, Hermine
Доступность

«А если бы с вашей мамой обошлись так же?» Осторожно: в соцсетях действуют новые схемы отъема денег

Редакция PRESS 15 июля, 2025 16:37

Важно 0 комментариев

FB

В социальной сети Facebook распространяется оплаченная реклама, которая выглядит как обычная публикация. В ней некая женщина по имени Санита Яуношане якобы рассказывает, что её мать проработала семь лет в магазине Douglas, но была неожиданно уволена из-за проблем со здоровьем. Но это лишь прелюдия для мошенничества. 

Теперь, чтобы «отомстить» компании, Санита якобы раскрывает инсайдерскую информацию — как получить специально подготовленные коробки с косметикой, предназначенной для тестирования. В публикации утверждается, что сотрудники скрывают такую информацию, чтобы оставить коробки себе.

«Эти коробки можно найти в скрытом разделе их сайта — просто ответьте на пару вопросов… Поделитесь этим с теми, кому это может пригодиться. Возможно, это нечестно по отношению к компании, но серьёзно — что бы вы сделали на моём месте, если бы с вашей мамой обошлись так же?» — говорится в сообщении, размещённом от фейкового аккаунта. Под публикацией — подозрительная ссылка.

Если просмотреть профиль, становится ясно, что он был создан только накануне. Комментарии под публикацией были добавлены примерно через час после её размещения. Их много, и все пишут, что уже получили коробку. В профиле — пять аналогичных постов, и везде комментарии одинаковые. В основном у комментаторов в профилях указано, что они из Болгарии. При дальнейшем чтении выясняется, что доставка коробки всё же платная — нужно заплатить 3 евро, якобы небольшая сумма.

Это не первый случай появления фейковых аккаунтов и «выгодных» предложений в Facebook. В октябре прошлого года мошенник использовал похожую схему, создав поддельную страницу от имени SIA «Jēkabpils autobusu parks». Клиентам предлагали шестимесячный бесплатный проезд в общественном транспорте, если они приобретут смарт-карту за 2,35 евро.

И тогда страница была создана за несколько дней до публикации, на ней был только один пост с несколькими положительными комментариями от иностранных пользователей. Под сообщением также была размещена подозрительная ссылка.

Что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников?

Основной принцип — “Zero Trust” (нулевое доверие). Всегда проверяйте обстоятельства и не действуйте импульсивно. Пресс-секретарь латвийского Центра предотвращения киберинцидентов (CERT.LV) Алисе Губене советует задать себе четыре вопроса:

  • Не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? (Например, если что-то ценное предлагают бесплатно или за подозрительно низкую цену).
  • Какова эмоциональная подача информации? (Создаёт ли она чувство срочности, стресс, страх, возбуждает любопытство?)
  • Насколько сообщение надёжное? (Вы действительно что-то заказывали или участвовали в розыгрыше?)
  • Правдоподобен ли способ связи? (Связалась бы с вами банковская или государственная структура таким образом?)

Лучше перепроверить информацию через официальные каналы — позвонить, написать на официальный e-mail или посетить сайт/официальную страницу учреждения в соцсетях. Будьте осторожны — не открывайте подозрительные ссылки! Они могут загрузить вредоносные программы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:10 16.07.2025
Ютюбер прыгал по памятнику Свободы. Не всем это понравилось
Bitnews.lv 6 часов назад
Мексика: мой любимый крокодил
Sfera.lv 11 часов назад
Польша: засада на границе
Sfera.lv 12 часов назад
Поражение победителя
Sfera.lv 13 часов назад
Премьер-министр Латвии: «патриотичный» жест
Sfera.lv 13 часов назад
Россия стала… банановой республикой!
Sfera.lv 15 часов назад
Латвия: броня крепка
Sfera.lv 15 часов назад
Таллин-Рига: успешная работа
Sfera.lv 15 часов назад

Жуть в Даугавпилсе: злодей забрался через окно и забил трубой до смерти спящую жертву

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Читать
Загрузка

Латвия полностью выкупит доли компаний TET и LMT у шведов: инвестора Валайнис начнет искать уже завтра

Бизнес 20:49

Бизнес 0 комментариев

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Читать

Бронетранспортеры из Латвии отправляются в Украину: Силиня с визитом в Киеве

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Читать

Латвийское радио 4 «Домская площадь» закрывают

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Читать

Латвийский юрист лишен государственной награды: вероятно, из-за позорного поступка во времена СССР

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Читать

«Последствия осознаю»: родителям придется объяснять, почему они не хотят делать прививку ребенку

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

Читать

«У пенсионеров ненормально много денег!» Пусть лучше сами потратят эти тысячи, и не отдадут жуликам

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Читать