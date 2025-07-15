«А если бы с вашей мамой обошлись так же?» Осторожно: в соцсетях действуют новые схемы отъема денег

Теперь, чтобы «отомстить» компании, Санита якобы раскрывает инсайдерскую информацию — как получить специально подготовленные коробки с косметикой, предназначенной для тестирования. В публикации утверждается, что сотрудники скрывают такую информацию, чтобы оставить коробки себе.

«Эти коробки можно найти в скрытом разделе их сайта — просто ответьте на пару вопросов… Поделитесь этим с теми, кому это может пригодиться. Возможно, это нечестно по отношению к компании, но серьёзно — что бы вы сделали на моём месте, если бы с вашей мамой обошлись так же?» — говорится в сообщении, размещённом от фейкового аккаунта. Под публикацией — подозрительная ссылка.

Если просмотреть профиль, становится ясно, что он был создан только накануне. Комментарии под публикацией были добавлены примерно через час после её размещения. Их много, и все пишут, что уже получили коробку. В профиле — пять аналогичных постов, и везде комментарии одинаковые. В основном у комментаторов в профилях указано, что они из Болгарии. При дальнейшем чтении выясняется, что доставка коробки всё же платная — нужно заплатить 3 евро, якобы небольшая сумма.

Это не первый случай появления фейковых аккаунтов и «выгодных» предложений в Facebook. В октябре прошлого года мошенник использовал похожую схему, создав поддельную страницу от имени SIA «Jēkabpils autobusu parks». Клиентам предлагали шестимесячный бесплатный проезд в общественном транспорте, если они приобретут смарт-карту за 2,35 евро.

И тогда страница была создана за несколько дней до публикации, на ней был только один пост с несколькими положительными комментариями от иностранных пользователей. Под сообщением также была размещена подозрительная ссылка.

Что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников?

Основной принцип — “Zero Trust” (нулевое доверие). Всегда проверяйте обстоятельства и не действуйте импульсивно. Пресс-секретарь латвийского Центра предотвращения киберинцидентов (CERT.LV) Алисе Губене советует задать себе четыре вопроса:

Не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? (Например, если что-то ценное предлагают бесплатно или за подозрительно низкую цену).

Какова эмоциональная подача информации? (Создаёт ли она чувство срочности, стресс, страх, возбуждает любопытство?)

Насколько сообщение надёжное? (Вы действительно что-то заказывали или участвовали в розыгрыше?)

Правдоподобен ли способ связи? (Связалась бы с вами банковская или государственная структура таким образом?)

Лучше перепроверить информацию через официальные каналы — позвонить, написать на официальный e-mail или посетить сайт/официальную страницу учреждения в соцсетях. Будьте осторожны — не открывайте подозрительные ссылки! Они могут загрузить вредоносные программы.