8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Ильгюциемская тюрьма закрытого типа - единственное в Латвии место лишения свободы для женщин. Сейчас здесь отбывают наказание 193 заключенных. В тюрьме есть отделение для матерей с детьми, где ребенок может жить вместе с мамой, пока ему не исполнится четыре года.

В нем уже полтора года отбывает срок Лиене. Сиротский суд разрешил ей отправиться в место лишения свободы с маленьким сынишкой. "Я не могла представить, как это - взять ребенка в тюрьму, это казалось таким ужасным, в конце концов я поговорила с людьми, оказалось - не так все ужасно, есть особое отделение, где находится только мама с ребенком, тут чужие не ходят, сюда не может попасть никто с зоны. Ребенок может ходить домой, видеться с бабушкой, с папой, все-таки не такой уж кошмар", - говорит Лиене.

Как Лиене здесь оказалась? Короткий ответ - не думала о последствиях своего поступка. До этого у нее уже был условный срок в связи с оборотом наркотиков, поэтому следующее нарушение привело ее прямой дорогой в тюрьму.

"У меня было тяжелое детство, мне никто не объяснял, что плохо и что хорошо, я училась этому сама в течение жизни. Был суд, пришел приговор, и все, я читаю, и ощущение такое, что жизнь кончается. Я вроде как и понимала, что срок не такой уж большой, как у других, кто сидит по 8 и по 15 лет. Но мне казалось - я так молода, что я там буду сидеть, что я там делать буду", - продолжает она свой рассказ.

В тюрьме Лиене получает профессиональное образование - специальность отделочника, а также работает. За решеткой ей придется провести еще два года, и она решила, что на воле будет жить иначе: "Самое важное, что я поняла в этом месте, это - что тебя окружает. Люди думают, что все друзья настоящие, не смотрят на то, что они выпивают и употребляют [наркотики]. Я выйду и буду различать людей, которые вокруг меня, потому что они мешают жить и идти дальше. Ради того, что у меня есть ребенок, я конечно, хочу, чтобы у него все было".

В тюрьме, как утверждает автор материала, думают над тем, чтобы заключенные проводили здесь время с пользой.

"Мы обеспечиваем не только профобразование, но и возможности практики, потом можно идти работать и заработать денежку, максимально готовиться работать над собой, чтобы вернуться в общество и не возвращаться к нам", - говорит начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин.

Чтобы обитательницы тюрьмы задумались о переменах в своей личной жизни, порадовать их юмористическим шоу в праздник прибыли Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс.

"Надо помнить - счастливые люди преступлений не совершают, так что их кто-то тоже обидел. Буду честным, перед тем как произнести некоторые фразы, я внутренне проверял себя: стоп, а это вообще сказать можно? Я сказал - спасибо, что пришли! А был ли у них вообще выбор? Ну, было несколько таких вещей, которые усилили волнение", - делится впечатлениями Брейдакс.

"Несмотря на причины, из-за которых человек попал в тюрьму, мне кажется, что в идеальном мире это должно быть место, где человек проходит реабилитацию, чему-то выучивается, восстанавливает силы в себе, чтобы потом в общество вышел более приятный человек среди нас всех и не нарушил закон снова", - так высказался Эйландс.

Посетившая праздник министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере отметила, что праздник и смех - редкость в тюрьме, однако такие инициативы радуют заключенных женщин: "У каждой женщины своя биография, очень многие из них видели только насилие и ужасы. И этот круг насилия часто замыкается таким образом, что и пострадавший становится насильником. Тюрьма для многих из них - первое место, где они понимают, что есть любовь к людям, взаимная забота, где они об этом слышат".

Минюст приглашает участвовать в волонтерской работе всех, кто чувствует в себе призвание помочь заключенным, проводя различные мероприятия по ресоциализации или занятия.