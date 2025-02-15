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64,5% предприятий считают, что после изменений трудового налога стало легче рассчитывать заработную плату

Редакция PRESS 15 февраля, 2025 16:35

Бизнес 0 комментариев

Изменения в трудовых налогах, вступившие в силу в этом году, немного, но облегчили жизнь предпринимателям. После выплаты заработной платы в январе 64,5% опрошенных коммерсантов признали, что расчет заработной платы действительно стал проще.

Основной причиной положительных изменений стал отказ от дифференцированного необлагаемого минимума. Как известно, с 1 января он был заменен на фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро, который применяется ко всем работникам независимо от размера брутто-дохода. Исключение составляют только работающие пенсионеры, для которых установлена ставка 500 евро для пенсии и еще 500 евро для заработной платы.

Также стало легче рассчитывать подоходный налог с населения, подлежащий уплате государству, поскольку пороговая линия изменения ставок теперь значительно выше и достижима лишь для незначительной части работающих. Ставка 25,5% применяется ко всем зарплатам, не превышающим 105 300 евро в год, или чуть менее девяти тысяч евро в месяц.

«Большинство опрошенных предприятий заметили и оценили эти изменения как положительные, поскольку бухгалтерам не нужно было тратить столько времени на прогнозирование годового дохода сотрудников, чтобы применить соответствующую ставку. Опыт предыдущих лет показывает, что ошибка в прогнозе приводила к тому, что работник в конце года переплачивал налоги или оставался должен государству, и оба сценария часто вызывали негативные эмоции. Следовательно, мы можем сделать вывод, что поправки к закону — это шаг в правильном направлении. В направлении более эффективного предпринимательства и снижения административной нагрузки», — комментирует ответы работодателей Виестурс Слайдиньш, руководитель проводившей исследование компании Jumis Pro .

24,7% респондентов не почувствовали особой разницы в расчете заработной платы, поскольку и раньше, и сейчас полагались на корректные расчеты бухгалтерской программы. Только 6% опрошенных изменения ставок были не совсем понятны, поэтому расчет заработной платы вызывал затруднения.

Jumis Pro опросила 397 латвийских предприятий в феврале 2025 года. Среди респондентов 52,4% составляли предприятия с годовым оборотом до 500 000 евро, 16,9% — с оборотом от полумиллиона до миллиона евро, 9,6% — с оборотом 1-2 миллиона евро и 21,2% — компании с оборотом свыше 2 миллионов евро.

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