3,5 промилле — не повод бить ногой по лицу! Участник инцидента на Summer Sound возмущён действиями охранника

Пострадавший юноша Раймондс Зепс, спортсмен, занимающийся боевыми искусствами, выступил с публичным заявлением в TikTok, подтвердив, что речь идёт о нём.

«Да, у меня было 3,5 промилле, но удар не может быть оправдан», — заявил он. По словам Зепса, вечер закончился в больнице, и он извлёк серьёзный личный урок: «К сожалению, я перепил, но извлёк из этого урок, больше не буду употреблять алкоголь. Эта ситуация оставила у меня более глубокую травму, чем сам факт, что охранник ударил меня по голове, пока я был пьян.»

Молодой человек подчёркивает, его главная претензия даже не в том, что его скрутили, а в том, как это было сделано. «Да, я споткнулся, убегая от него. Но тот удар, когда я уже лежал на земле, был совершенно необоснован. Он не имел права так делать — это запрещено.»

Зепс также считает, что этот охранник мог быть замечен и в других подобных случаях: «Я слышал, что это был не единственный похожий случай, просто со мной это попало на видео.»

Он утверждает также, что после падения охранник применил против него ещё и перцовый баллончик: «Он повалил меня, когда я был с 3,5 промилле, а потом ещё и прыснул в меня перцовым газом.»

В завершение Зепс призвал всех, кто сталкивался с подобным поведением охраны, не молчать:\«Если есть возможность, прошу подавать жалобы на охранников, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Таким охранникам не место в профессии.»

Согласно данным Службы неотложной медицинской помощи, фестиваль в целом прошёл спокойно — за два дня к медикам обратились 13 человек с незначительными травмами или алкогольным отравлением.