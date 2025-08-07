Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
3,5 промилле — не повод бить ногой по лицу! Участник инцидента на Summer Sound возмущён действиями охранника

Редакция PRESS 7 августа, 2025 16:41

ЧП и криминал 0 комментариев

Видео из Лиепаи, снятое на музыкальном фестивале Summer Sound, вызвало волну возмущения: охранник сбивает с ног молодого человека, а затем бьёт его ногой по лицу.

@ikss.lv#summersound #security #festivalvibes ♬ original sound - Ikss

Пострадавший юноша Раймондс Зепс, спортсмен, занимающийся боевыми искусствами,  выступил с публичным заявлением в TikTok, подтвердив, что речь идёт о нём.

«Да, у меня было 3,5 промилле, но удар не может быть оправдан», — заявил он. По словам Зепса, вечер закончился в больнице, и он извлёк серьёзный личный урок: «К сожалению, я перепил, но извлёк из этого урок, больше не буду употреблять алкоголь. Эта ситуация оставила у меня более глубокую травму, чем сам факт, что охранник ударил меня по голове, пока я был пьян.»

 

@xluckylatvian Zeps atklāti runā! ️ Ko īsti izdarīja apsargs? Viņa viedoklis šokē… #latvija #fyp #foryou #zeps #part2 #luckylatvian #paskaidrojums #summersound ♬ original sound - LuckyLatvianTV

Молодой человек подчёркивает, его главная претензия даже не в том, что его скрутили, а в том, как это было сделано. «Да, я споткнулся, убегая от него. Но тот удар, когда я уже лежал на земле, был совершенно необоснован. Он не имел права так делать — это запрещено.»

Зепс также считает, что этот охранник мог быть замечен и в других подобных случаях: «Я слышал, что это был не единственный похожий случай, просто со мной это попало на видео.»

Он утверждает также, что после падения охранник применил против него ещё и перцовый баллончик: «Он повалил меня, когда я был с 3,5 промилле, а потом ещё и прыснул в меня перцовым газом.»

В завершение Зепс призвал всех, кто сталкивался с подобным поведением охраны, не молчать:\«Если есть возможность, прошу подавать жалобы на охранников, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Таким охранникам не место в профессии.»

Согласно данным Службы неотложной медицинской помощи, фестиваль в целом прошёл спокойно — за два дня к медикам обратились 13 человек с незначительными травмами или алкогольным отравлением.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

