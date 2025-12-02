15-летний гений получил докторскую степень и решил заняться продлением жизни

Его работы касаются областей, которые для многих студентаов так и остаются недостижимыми: бозоны, чёрные дыры и математические структуры, описывающие самое глубокое в устройстве Вселенной. Но за его стремительным движением вперёд стоит очень личная причина. Когда Лорану было одиннадцать, он потерял бабушку и дедушку. С тех пор его цель звучит просто и почти невероятно: понять, как продлить человеческую жизнь.

Исследователи отмечают у него феноменальную память и IQ 145. Несколько технологических компаний в США и Китае уже сделали предложения, но родители отказались. Они хотят, чтобы сын рос в своём темпе, а не оказался в гонке, которая часто ломает взрослых, не говоря уже о подростках.

Он не самый молодой доктор наук в истории, но в современной физике сравнимых случаев почти нет. И теперь, когда Лоран выполнил детскую мечту, он неожиданно меняет направление. Впереди у него медицина и исследования старения — одна из самых амбициозных областей науки.

Факт дня: только 0,1 процента людей имеют IQ 145 и выше. Лоран входит в эту группу.

Что бы он ни выбрал дальше — квантовую физику или медицину долголетия — ясно одно. В пятнадцать лет Лоран Симонс только открывает дверь в историю, которую мир ещё не умеет измерять.