У Латвийского микрохирургического центра новый стационар за 8 миллионов евро

В центре проводят более 300 видов операций. Здесь ежегодно выполняют до 5500 хирургических вмешательств. Центр остаётся единственным в Латвии медучреждением, где пришивают утраченные части тела. Для пациентов доступны как платные услуги, так и государственные квоты.

В новом здании — современное оборудование, три операционные, специализированное отделение для тяжёлых травм, а также палаты (одноместные, двухместные, в том числе для пациентов с особыми потребностями и для сопровождающих).

Кроме латвийских пациентов, центр принимает всё больше пациентов из-за рубежа — Великобритании, Германии, Скандинавии и других стран Европы. С 2014 года здесь прооперированы сотни украинских граждан, в том числе 150 тяжелораненых военнослужащих.

Команда центра — пластические и ортопедические хирурги с международной практикой. Владельцы центра — шесть латвийских хирургов и предпринимателей.