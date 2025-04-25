Акула впервые убила человека в Израиле

Инцидент произошёл в районе, где акулы регулярно собираются из-за выбросов тёплой воды местной электростанцией. Ранее эти хищники считались безопасными для человека, потому проплывающие мимо акулы не пугали даже родителей. В сети появились многочисленные видео, на которых запечатлено, как акулы проплывали в нескольких сантиметрах от маленьких детей. Однако после трагедии власти закрыли пляж, а экологи призвали к усилению мер безопасности.

Акула, напавшая на человека, предположительно принадлежит к виду серых рифовых акул, которые могут достигать длины около четырёх метров. Эти акулы обычно не проявляют агрессии к людям, но их поведение может быть непредсказуемым, особенно при тесном взаимодействии с людьми.

Экологи отмечают, что в последние годы участились случаи, когда отдыхающие пытались кормить акул или приближаться к ним для фотографий, что может провоцировать агрессивное поведение у животных. Органы охраны природы подчёркивают, что акулы являются охраняемым видом, и любые попытки взаимодействия с ними нарушают закон.

Это нападение стало четвёртым зафиксированным случаем атаки акулы в истории Израиля и первым со смертельным исходом с 1940-х годов. Трагедия вызвала широкий резонанс в обществе и привлекла внимание к необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности на пляжах, особенно в районах, где наблюдается скопление акул.