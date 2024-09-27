Как проходит продление линии 7-го трамвая?

Новые трамвайные пути в Риге не строили последние 40 лет. Маршрут 7-го трамвая будет продлен больше чем на 2 километра — от нынешней конечной остановки у Dole до перекрестка улиц Латгалес и Вишкю. Первые подготовительные работы касаются перестройки подземных коммуникаций.

«В пункте мобильности здесь будет находиться диспетчерская, в которой будут работать сотрудники Rīgas satiksme. Будут оборудованы места для водителей. В центре площадки планируется парковка электробусов, которые будут обслуживать Дарзини. В центре площадки также будут расположены две станции быстрой зарядки.

Необходимо проложить 300 метров воздушной линии, так как троллейбусная остановка будет находиться здесь, а не там, где она находится сейчас. Таким образом, люди, приезжающие из Дарзини, смогут доехать до центра на трамвае. А те, кто выходят из поезда, смогут воспользоваться троллейбусом, пересесть на трамвай и очень быстро добраться до центра», — сказал член правления Rīgas satiksme Янис Голубев.

Существенных ограничений движения в этом году не предвидится. Подготавливать основную трассу к работам планируют в октябре-ноябре. Как только деревья сбросят листву, их начнут пересаживать. В Rīgas satiksme обещают, что посадят больше деревьев, чем спилят. Сами рельсы начнут строить только во второй половине следующего года. Планируется, что проект должен быть реализован к 1 мая 2026 года. Общая стоимость проекта — 34 миллиона евро.