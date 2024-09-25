Неужели машина дороже жизни? Жуткий случай под Иецавой — все могло кончиться куда хуже

Аварийные службы прибыли в это отдаленное место, расположенное в двух километрах от Иецавы. Звонок поступил от очевидцев, к счастью оказавшихся неподалеку - их внимание привлек автомобиль, скатившийся в кювет.

Спасатели обнаружили, что под разбившимся Volkswagen находится человек. Мужчина был в сознании и даже мог общаться с окружающими, но получил серьезные травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в ближайшую больницу, а полиция возбудила дело об административном нарушении.

А ведь если бы очевидцы вовремя не сообщили о ЧП спасателям, все могло кончиться еще хуже...