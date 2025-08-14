100 евро за ночь: цены для паломников в Аглоне заметно выросли перед праздником

Предложение по размещению разнообразно: некоторые используют территорию базилики, места в домах культуры и школах, предоставляемые самоуправлением, другие предпочитают ночевать в палатках. "В самой базилике есть возможность остановиться как в саду, так и в монастыре.

Есть также помещения Аглонской католической гимназии. Рядом с гимназией находится паломнический центр, где можно снять отдельную комнату для каждого человека, как в гостинице", - рассказал Юрис Скутелс, декан Аглонской базилики.

"В католической гимназии взимается три евро с человека. Есть койки, где нужен свой матрас и спальный мешок. Если требования выше, то здесь, в центре паломников, койки стоят от десяти до тридцати евро", - сказала Зане Праневска, руководитель Центра развития туризма и информации Прейльского края.

Другие гости и туристы также активно интересуются размещением.

Приложение "Booking.com" показывает, что в Аглоне и окрестностях практически нет свободных мест для ночлега. Ночь в гостевом доме на праздник стоит 100 евро, тогда как в обычной жизни это 65 евро.

"Предприниматели подняли цены, цены, но это нормально - так происходит везде в Латвии, везде в мире", - говорит Праневска.

Владелица гостевого дома "Celmiņi" Илзе Сондоре сказала: "Спрос в праздники хороший. Благодаря принципам свободной экономики цены растут".

Рост цен в среднем составляет 10-20 процентов. Местные предприниматели отмечают, что большинство туристов бронируют жильё за год вперёд. Например, в гостевом доме "Aglonas Cakuli" есть постоянные гости, которые каждый год посещают Аглонский праздник.

"В основном люди приезжают на два дня. Есть те, кто живёт уже с 10-го числа - четыре человека. И до 15-го", - рассказал Роландс Цакулс. "В туристической отрасли, как и в сельском хозяйстве, этот год особенно сложный из-за погодных условий. Я слышал из соседних гостевых домов, соседних волостей, что гостей вообще нет", - добавил он.

...Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии отмечается 15 августа, но уже этим вечером на площади пройдет крестный ход, а завтра, 15 августа, состоится торжественная главная месса.

(Lsm.lv)