10 стран Европы готовы отправить войска в Украину. США — нет (2)

© Meduza.io 20 августа, 2025 12:32

Новости Латвии 2 комментариев

10 европейских стран готовы отправить свои войска в Украину после завершения полномасштабной российско-украинской войны, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их словам, европейские чиновники 19 августа обсудили план отправки британских и французских военных в рамках мирного соглашения, в том числе численность войск и их расположение.

Правительство Великобритании сообщило, что в ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с представителями США, чтобы разработать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения военных действий».

Источники Bloomberg добавили, что на первом этапе разрабатываемого пакета мер поддержки предполагается укрепить ВСУ, обучив украинских военных и пополнив личный состав. Ожидается, что этим займется многонациональная группа, состоящая в основном из европейских военных, а Великобритания и Франция направят в Украину сотни своих солдат, которых разместят вдали от линии фронта.

Другая часть плана, по словам источников, предусматривает поддержку со стороны США, которая будет включать обмен разведданными, наблюдение за границами, поставки вооружений и, возможно, средств противовоздушной обороны.

Власти России выступают категорически против того, чтобы в Украине размещались войска НАТО. «Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО», — заявила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти США заявили, что не отправят американских солдат в Украину, но, возможно, предоставят Украине поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности.

Пакет гарантий безопасности для Украины, как ожидается, будет сформирован уже на этой неделе, то есть до 24 августа.

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

