10 % от счета! Рестораны Латвии вводят обязательные чаевые?

Женщина опубликовала фотографию своего чека, добавив: «Я получила такой чек в ресторане. Что вы думаете о том, что обязательно нужно платить 10 % чаевых?»

На фотографии видно, что общий счет за обед составляет 70,40 евро, но к нему была добавлена приписка от руки, что необходимо также заплатить 10 % чаевых, в результате чего общий счет составил 77,40 евро.

Она считает, что поставщик услуг не имеет право настаивать на чаевых, оставляемых клиентом по доброй воле.

Чаевые или плата за обслуживание?

Дана Муцениеце, налоговый эксперт, председатель правления Латвийской ассоциации прав налогоплательщиков, пояснила: «Согласно толковому словарю, чаевые – это денежная сумма, которую клиент дает за услуги сверх официально установленной платы; денежная сумма, выдаваемая за небольшую услугу.

В данной ситуации в меню, опубликованном на сайте ресторана, в самом верху указано, что взимается плата за обслуживание. Поэтому эти 10 % нельзя считать чаевыми, наличие и размер которых выбирает сам клиент. Эти 10 % – плата за обслуживание.

В сфере общественного питания, помимо непосредственной оплаты заказанных клиентом блюд или напитков, в определенных ситуациях могут быть запрошены дополнительные сборы, в том числе дополнительный сбор за обслуживание клиента, выраженный в процентах от суммы счета.

Такая плата за обслуживание обычно взимается отдельно от стоимости блюд/напитков, если она применяется в особых случаях, например, при обслуживании больших групп за столом. Другими распространенными дополнительными сборами в заведениях общественного питания являются плата за резервирование столика, (особенно распространенное в Италии).

Информация в чеке – корректна ли?

Специалисты Центра защиты прав потребителей объяснили, что на фото покупателя – промежуточный счет (или нефискальный документ), который предназначен только для информации.

Следовательно, обязательный сервисный сбор, указанный в меню, также должен быть отражен в промежуточных итогах, чтобы избежать расхождений между суммой операции и промежуточным итогом в Z-отчете.

СГД не против. Главное – заплатить налоги

Служба госдоходов (СГД) пояснила: чаевые тоже облагаются налогом. Если клиенты оставляют чаевые через кассу компании или на её счёт, и они потом выплачиваются сотрудникам, такие чаевые облагаются налогом на фонд оплаты труда и страховыми взносами. Эти суммы работодатель указывает в отчете.

Если же сотрудник получает чаевые напрямую, без участия компании, это тоже считается доходом, и налог на них работник платит сам, указывая его в своей годовой декларации.