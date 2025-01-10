Зря в рыжий покрасилась: как секретарша рижской тюрьмы в СССР вычислила мошенницу

Знакомое лицо

Однажды после работы, по пути домой, Нина Михайловна зашла в расположенный возле дома продовольственный магазин. В очереди ее внимание привлекла пожилая женщина с копной рыжих волос. Образ незнакомки весь вечер ее преследовал. Уже на работе она снова вспомнила о встрече в магазине, и тотчас же в ее воображении возникло одно и то же лицо.

Она достала документы о розыске Нины Владимировны Луневой, уроженки города Великие Луки, обвиняемой в хищении из псковской конторы кинопроката свыше 10 тысяч рублей и скрывшейся с сожителем Юриным. К делу прилагалась фотография. Нина Михайловна вгляделась в снимок: несомненно, это та самая женщина, которую она встретила накануне.

Вспомнилось, что она как-то приносила передачу. Навели справки. И оказалось, что подозреваемая приходила на свидание к осужденному Ванцевичу. Запросили его личное дело. Действительно, в деле значилась и его жена Черничкина Татьяна Дмитровна, уроженка Краснодарского края.

Нина Михайловна сравнила две фотографии. «А может быть, это Черничкина?» - спросила она себя. Правда, женщина на снимке была лет на десять моложе той, которую Нина Михайловна видела в магазине. Но у них были общие черты лица - тонкий прямой нос, дугообразные брови. Логика подсказывала, что Лунева под своей фамилией никогда бы не отважилась на свидание. Выдавая же себя за Черничкину, она могла и не вызвать подозрений.

Своими соображениями делопроизводитель поделилась с начальником. Тот незамедлительно связался с Главным управлением милиции города Риги. Там от этих предположений не отмахнулись и решили проверить личность этой Черничкиной.

Прописалась и выписалась

В адресном столе нашли адрес, где была прописана Черничкина. Оказалось, что она снимала комнату в Московском форштадте у частной хозяйки. Попутно копии фотографий Черничкиной и Луневой были отправлены на исследование в научно-технический отдел. Перед экспертом был поставлен вопрос: «Одно и то же это лицо или нет?»

При проверке по указанному адресу выяснилось, что женщина действительно некоторое время здесь проживала, но внезапно, не предупредив и не выписавшись, уехала в неизвестном направлении. Ничего обнадеживающего не высказали и эксперты. Оказалось, что на представленных фотографиях отсутствовали ясные контурные линии и установить тождество лиц было невозможно.

Тогда подняли документы осужденного Ванцевича. В них оказалось старое заявление Черничкиной с просьбой разрешить свидание с мужем. Тут же был указан адрес дома на Кипсале. Но здесь женщина комнату не снимала. Передачи Черничкина в тюрьму приносила регулярно. Что же теперь заставило изменить этому правилу? А если она действительно догадалась, что за ней следят, и решила скрыться? Но было ясно, что разыскиваемая вполне могла быть преступницей, ибо уж очень тщательно заметала следы.

Запросили Краснодар, откуда была родом Черничкина. Оттуда ответили, что на нее нет никаких компрометирующих материалов. Значит, кто-то воспользовался паспортом южанки и выдает себя за нее. Но кто? Лунева? Вот это и требовалось узнать.

Сделали запрос в псковскую милицию. Вскоре пришли требуемые документы. Здесь были постановление на арест и последующее этапирование Луневой и ее фотокарточки. При сверке с фотографией Черничкиной они оказались полностью идентичными. Это было одно и то же лицо. Черничкину следовало незамедлительно задержать.

Задержали после свидания

И тут оперативникам помог случай. Ванцевич попросил очередного свидания с женой. Оно ему было разрешено и продолжалось недолго. Когда Черничкина вышла за дверь, ее остановили.

- Извините, но вам придется задержаться, Нина Владимировна.

Черничкина вздрогнула, но сразу же овладела собой.

- Вы ошиблись, - сказала она спокойным тоном, - меня зовут Татьяна Дмитриевна.

- Вот мы и разберемся в этом.

Во время обыска у нее нашли записку. Ванцевич писал: «Уезжай в Россию. Там тебе и сыну будет лучше. Оглянись назад. В остальном поступай так, как мы с тобой договорились ранее. Я скоро буду с тобой".

Первые два дня задержанная все отрицала, твердив только, что она стала жертвой какого-то недоразумения. Но потом во всем созналась. Свое преступление Лунева совершила в Пскове. Работая бухгалтером в областной конторе кинопроката, она путем сложных мошеннических схем с фиктивными киносеансами в населенных пунктах области похитила свыше 10 тысяч рублей.

Когда началась ревизия, мошенница не стала дожидаться развязки, а сбежала с наличными вместе с киномехаником Юриным. Шесть лет она скрывалась вместе с ним, меняя паспорта и переезжая с места на место. Прежде всего они отправились в Баку, откуда Юрин происходил родом. Именно там парочка и обзавелась фиктивными документами. Юрин стал Ванцевичем, а Лунева - Черничкиной. Затем их видели в Тбилиси, Киеве и Гомеле. Наконец они оказались в Риге. Но тут украденные у государства деньги закончились, и Юрин-Ванцевич был пойман с поличным, пытаясь ограбить возле ресторана «Молочный» в парке Кронвалда заезжего туриста. Его и осудили как Ванцевича.

При этом Лунева-Черничкина, боясь разоблачения, срочно перебралась в Калининград, где все-таки устроилась на работу по специальности «бухгалтер». Однако потом, чтобы быть поближе к сожителю, вернулась обратно в Ригу.

Снимая в разных концах города квартиры и комнаты, она слезно молила хозяев никому не говорить о ней. И те, разжалобившись над ее несчастливой жизнью, молчали. Зарабатывала на жизнь женщина спекуляцией. Она скупала в рижских магазинах фирменные полиэтиленовые пакеты (они только-только тогда появлялись) с надписями на латышском языке и отправляла их своим знакомым на юг. Там их продавали как импортные. При этом прибыль была десятикратной.

Бизнес потихоньку расширялся, и находящаяся в розыске даже наведывалась в Таллин и Вильнюс, чтобы разнообразить ассортимент отправляемого товара. При этом участковые уполномоченные целиком доверялись квартиро- и домовладельцам и даже не наведывались по адресам, чтобы установить личности всех проживающих.

В свою очередь и осужденного Ванцевича никто не догадался проверить - ни его прошлое, ни подлинность его паспорта. В результате находящаяся во всесоюзном розыске Лунева-Черничкина преспокойно носила передачи и ходила на свидания в тюрьму.

Финал истории

В итоге благодаря бдительности делопроизводителя тюрьмы неуловимую расхитительницу социалистической собственности наконец-то задержали и отправили за решетку. В отношении нее дополнительно завели уголовные дела по обвинению в спекуляции и подделке документов. Они дошли до суда, и все завершилось длительным сроком лишения свободы. Свой довесок за подделку документов и проживание по чужому паспорту получил и осужденный Юрин-Ванцевич.

Александр ВАЛЬТЕР