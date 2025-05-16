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Знают про тебя всё заранее: как мошенники вышли на новый уровень и теперь обманывают клиентов Bite

Редакция PRESS 16 мая, 2025 09:58

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LETA

Мошенники освоили новый вид выманивания денег. Звонят клиентам Bite и, представившись оператором компании, предлагают перезаключить договор. При этом жулики владеют некоторой личной информацией пользователя.

Мошенники еще до соединения с жертвой знают, что они звонят клиенту Bite, как и то, что этот клиент недавно перезаключал договор с компанией. Жертве сообщают, что оформление не удалось и подписание договора нужно повторить. 

"Они знали, что я недавно перезаключала договор. Также они знали, сколько номеров подключено к моему клиентскому профилю, могли назвать мою почту, обе почты", - рассказывает жертва обмана.

Женщина сначала ничего не заподозрила. Разговор шёл точно так же, как до этого с настоящим оператором Bite. Тогда договор тоже перезаключали по телефону.

"Они у меня спросили имя и фамилию. Я им назвала. Персональный код. Я назвала. Они сказали: "Да, да, все верно, к сожалению вас в системе нет, вот давайте тогда заключим договор, чтобы этот договор пришел к вам на почту, чтобы все было в порядке, с новыми тарифами и так далее", - рассказывает пострадавшая женщина.

Фейковый "оператор" попросил подтвердить желание переоформить договор и отправил на телефон жертвы запрос на подтверждение через SmartID. Женщина набрала нужную комбинацию цифр и договор подтвердила.

"И тут я стала понимать, что это могут быть мошенники и положила трубку. Через две секунды мне перезванивает другой номер и говорит: "Здравствуйте, мы вам звоним из Bite". На чисто латышском языке, без акцента говорит: "Мы зафиксировали, что вам звонили мошенники"", - рассказывает женщина.

Когда она спросила, может ли она теперь им верить, вдруг и они тоже мошенники, ей ответили, что не время разглагольствовать, нужно срочно связаться с банком. Тогда женщина снова положила трубку и попыталась дозвониться до банка. Но у неё это не получилось.

Ей тут же позвонили снова и стали убеждать, что её сейчас свяжут с представителем Swedbank. То есть уже знали и каким банком она пользуется. 

"Меня как будто переключили на представителя банка. Он меня стал обрабатывать психологически и рассказывать, как не стоит передавать информацию третьим лицам. Говорил, чтобы я не волновалась, пока попила водички, и что сейчас он сейчас посмотрит, что там с моими счетами. И тут я положила трубку", - говорит жертва мошенничества.

Она решила самостоятельно дозвониться до банка. И пока пыталась сделать это, с разных телефонов ей звонили около 25 раз. Но в этот раз она сама дозвонилась до Swedbank и там ей подтвердили, что никто из их банка с ней не связывался, что это все мошенники. Её счета и карты на время заблокировали и велели срочно ехать в Bite, чтобы проверить, нет ли на её телефоне теперь какой-то, раз уже она ввела подтверждение через SmartID, пиратской программы.

В Bite телефон проверили и напомнили, что они никогда не просят идентифицировать свою личность через банк или мобильную подпись. Они используют только кодовое слово, прописанное в договоре заранее.

Женщина написала заявление в полицию.

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