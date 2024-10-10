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Знаменитый дом на Элизабетес: прогулки по Риге (1)

Еженедельник «Вести» 10 октября, 2024 08:34

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На многих открытках царского времени - Елизаветинская улица (нынешняя Элизабетес). На большинстве сюжетов - роскошный дом на углу Елизаветинской и Выгонной дамбы (ныне Пулквежа Бриежа). До революции его называли по имени владельца – Дом барона Тизенгаузена...

В отличие от знаменитых домов в стиле модерн, построенных на Элизабетес (ближе к Кришьяна Валдемара) незадолго до Первой мировой, дом Тизенгаузена появился значительно раньше – в 1884-м. Он стал одним из первых каменных на улице и одним из первых в Риге, полностью электрифицированных.

Взгляните на старинную открытку. По соседству еще не видно особняков. Они начнут появляться в 1910-е, когда квартал станет одним из самых аристократических в Риге.

А в XVI веке на месте теперешней Пулквежа Бриежа пролегала дамба. От нее и первое название улицы – Выгонная дамба. Еще в XIX веке здесь выгоняли на пастбища скот – на нынешней Ганибу дамбис простирались заливные луга...

Позднее на улице вырастают деревянные дачи. Одна из первых принадлежала отставному офицеру российского флота барону Эдмунду ТИЗЕНГАУЗЕНУ. А потом он заказал и строительство четырехэтажного каменного дома. Проект в стиле эклектики выполнил талантливый рижский архитектор Эдмунд ТРОМПОВСКИЙ.

Квартиры сдают в аренду. Сюда переезжают юристы, архитекторы, врачи. В одной из квартир размещалась частная медицинская практика. А самая просторная находилась со стороны Элизабетес – в два этажа.

Перед домом был фонтан с ангелочками, а по некоторым свидетельствам, под улицей тянулся подземный ход прямо в соседний парк – Стрелковый (ныне Кронвалда)...

Владелец особняка принадлежал к одной из старейших династий балтийской немецкой знати. Первые ТИЗЕНГАУЗЕНЫ попали сюда еще во времена епископа АЛЬБЕРТА. В XVII веке шведская королева КРИСТИНА сделала Тизенгаузенов баронами, а в XVIII веке этот род обрел графский титул.

После присоединения Лифляндии и Курляндии к Российской империи несколько поколений Тизенгаузенов верно служили России. Среди самых знаменитых был зять Михаила Илларионовича КУТУЗОВА – Фердинанд. Он увековечен в великом романе Льва ТОЛСТОГО «Война и мир». Писатель сделал его прототипом Андрея Болконского.

Тизенгаузен был адъютантом прославленного полководца и погиб 20 ноября 1805 года в сражении под Аустерлицем. Погиб со знаменем в руках. Упавшее знамя поднял, чтобы попытаться остановить отступление российского полка. Толстого, изучавшего архивы, поразил этот случай.

Среди известнейших потомков рижской ветви династии - архитектор Герхард фон ТИЗЕНГАУЗЕН. Из 109 домов, построенных до революции в Межапарке (тогдашнем Царском лесу), 49 возведены по его проектам! Герхард рано ушел из жизни – умер в 39 лет...

Судя по адресным книгам 1907 года, в Риге тогда проживали восемь человек, носивших фамилию Тизенгаузен, из них трое – на Елизаветинской улице. Неизвестно, состояли ли они в близком родстве с владельцем роскошного дома, но проживали по другим адресам улицы.

В 1930-е годы в бывший баронский дом переехали политики, министры, открылась и частная поликлиника некоего Константина ЯКОБСОНА.

Судя по фотооткрытке той поры, в направлении Ганибу дамбис, как и в царское время, шел трамвай. Исчез пост городового, который дежурил перед домом. А военный, который виден на снимке, решил увековечить себя для истории. Регулировщика полиции, в отличие от оживленной Бривибас, здесь не было: транспорта немного, в основном гужевой...

А вот фотокартинка дома и перекрестка спустя полвека - в 1986-м. Ее увековечил бывший коллега вашего автора по газете «Ригас Балсс» фотокорреспондент Геннадий МАЙДАНОВ. Поток транспорта – не сравнить с довоенным. Ушедшие в историю «икарусы», «волги», «жигули» сегодня кажутся чем-то очень, очень далеким...

На другой стороне улицы – магазин с вывеской «Хлеб». В этом доме и сегодня магазины.

Примечательно, что до начала 1960-х в бывшем баронском доме располагалась больница – «Бассейновая». Позднее здесь были жилые квартиры. Рассказывают, что здесь одно время жил бывший тренер сборной СССР по хоккею, помощник Виктора ТИХОНОВА, а также тренер рижского «Динамо» Владимир ЮРЗИНОВ...

В новые времена знаменитый дом сменил профиль – тут появились гостиница, ресторан. В 2012 году благодаря русским общественникам (во многом - Геннадию КОТОВУ) была установлена мемориальная доска Матери Марии – единственной православной святой, родившейся в Латвии. В 2016-м ее именем была названа и улица в Париже.

Мать Мария (урожденная Елизавета ПИЛЕНКО) в этом доме родилась 8 декабря 1891 года. Спустя четыре года семья переехала в Анапу, где было родовое имение отца. Его назначили директором Никитского ботанического сада.

После революции Мать Мария оказалась во Франции, а в годы войны ее дом в Париже стал одним из штабов Сопротивления. Здесь находили убежище бежавшие из плена советские военнопленные, евреи.
В 1943-м героическая женщина оказалась в концлагере Равенсбрюк. Она погибла в газовой камере за неделю до освобождения концлагеря Красной армией...

А дом, построенный по заказу потомка одной из самых древних династий балтийской немецкой знати, пережил столетия. Он по-прежнему украшает и улицу Элизабетес, и оживленный перекресток, на котором стоит. Туристы нередко останавливаются возле него – чтобы увековечить на память для домашних альбомов.

Жаль только, что современных открыток с видом красивого дома, перекрестка, да и самой улицы Элизабетес сегодня не увидеть. И те, кто придет после нас, не смогут увидеть картинку, как выглядело когда-то это место.

Кстати, интересно: что тут будет лет, скажем, через 100? Какие здания, магазины? И что оставят после себя те, кто придет после нас?

Илья ДИМЕНШТЕЙН

ФОТО из архива

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