Жёлтое предупреждение: на Латвию идут дожди и снегопады

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о снегопадах в восточных регионах страны, в основном в Латгалии, прогнозируя, что вечером в четверг здесь образуется снежный покров глубиной до 5 см.

Дороги в Латгалии местами станут скользкими, а вечером и в ночь на пятницу обледенение возможно и в других регионах Латвии.

Во второй половине дня и вечером начиная с северо-запада небо прояснится. Температура воздуха составит от 0...+2 градусов в Латгалии до +9 градусов на Курземском побережье.

В Риге дождь будет продолжаться весь день, но к вечеру небо прояснится. Температура воздуха в столице составит около +6 градусов.

