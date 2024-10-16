Абонент доступен: латвийцы массово получают «приветы» с того света

Судя по комментариям, Александра не одинока. У одной девушки дедушка присоединился к «Telegram» спустя 4 года после своей кончины. А Яна с мужем получили «привет» от бабушки Маши как раз во время того, как убирали ее могилку и вспоминали бабушку-шутницу добрым словом. «Ощущение было не из приятных», - вспомнила Яна. Аналогичные истории пользователи рассказывали про Facebook. Спустя время после смерти покойные начинали выходить в онлайн в «Мессенджере». У натур впечатлительных это вызывало самые жуткие ощущения.

По объяснению операторов сотовой связи, Закон об электронных коммуникациях предусматривает, что минимальный срок после расторжения договора об услугах связи с пользователем до передачи номера следующему пользователю составляет один месяц. Это практика, принятая в ЕС и за его пределами. Но, как правило, латвийские операторы сохраняют номер около шести месяцев, после чего продают его другому клиенту.

По словам бывшего министра здравоохранения Илзе Винкеле, в наш технологический век цифровые следы умерших людей стали реальностью – будь то номера телефонов, аккаунты в социальных сетях или адреса электронной почты. С ее точки зрения, нет никаких проболеем в передаче номера покойного другому клиенту. Ведь это всего лишь комбинация цифр. Более серьезной проблемой является сложная процедура закрытия аккаунта умершего близкого человека в социальной сети. Подчас это сделать практически невозможно. А «друзья», к примеру, на Facebook продолжают приветствовать умершего человека и поздравлять его с днем рождения. На ее взгляд, это символ поверхностности современных дружеских отношений.

Справедливости ради надо сказать, что социальные платформы в большинстве своем дают возможность выбирать, что будет с вашим профилем в случае, если он становится неактивным, а также назначать своих родных и близких на роль управляющих профилем, если вдруг самостоятельно делать это вы будете не в состоянии. Чтобы узнать подробности, рекомендуется ознакомиться с настройками свои личных страниц.

Что касается номеров телефонов – если родственники не хотят, чтобы номер умершего передавался дальше, они могут продолжать платить абонентскую плату, говорят в Центре по защите прав потребителей.

Так что, если вам не по душе «приветы с того света», можете так и поступить. Либо удалить номер из списка своих контактов.