Жителям многоэтажек приготовиться: грядёт обязательная экспертиза — за счёт жильцов!

Назревала серьёзная проблема

Когда в 90–х годах прошлого века государство раздало жителям приватизационные сертификаты, то подавляющее большинство использовало их для приватизации своих квартир. Тогда люди руководствовались принципом: «Мой дом — моя крепость». Но они не понимали, что вместе с правом владения недвижимости получают обязанность содержать свои многоэтажки. Государство и самоуправления благополучно самоустранились от этого, сохранив за собой право только назначать и взимать налоги.

Собственники считали, что их недвижимости ничего не угрожает и она будет только дорожать. Но в 2010 году были приняты правила Кабинета министров № 907, в приложении к которым был установлен средний срок эксплуатации многоквартирных жилых домов массовых серий послевоенной постройки. В среднем он составлял 65 лет. Таким образом, под жилой фонд была подведена бомба замедленного действия.

Только в Риге насчитывается 3 200 серийных домов советского периода. Всего же в Латвии, по данным Государственной земельной службы, с 1960 по 1979 год было построено 10 754 панельных дома. В соответствии с вышеназванными правилами Кабмина, по мере истечения срока эксплуатации их надо было сносить. Тем более что начиная с 90–х годов прошлого века, когда многоэтажки были приватизированы, особого ремонта, а тем более капитального, в них не производилось, и они медленно, но неуклонно ветшают.

Отчислений на капитальный и текущий ремонт, вычитаемых из квартплаты, на это не хватает. К такому заключению пришел и Государственный контроль, обнаружив, что 60% многоэтажек послевоенной постройки имеют повреждения конструкций, угрожающие безопасности проживания в зданиях. Устранять их собственники должны за свой счет, а у них на это просто нет денег.

Пригласили экспертов

Естественно, в случае сноса многоэтажек советской постройки в стране появились бы тысячи бездомных людей, в одночасье лишившихся собственности без всякой надежды на компенсацию. Но так как в правилах КМ № 907 предельные сроки эксплуатации были установлены теоретически, во многом на основе строительных норм и правил ушедшей эпохи, было решено проверить фактическое состояние зданий.

Одними из первых под проверку попали многоэтажные жилые дома 316-й и 318-й серий, именуемые в народе «хрущевками». Для экспертизы было произвольно выбрано 20 домов в Риге, Елгаве, Вентспилсе и Резекне. Их построили в период с 1963 по 1973 год. Для них предельный срок эксплуатации составляет 60 лет, и здания самой ранней постройки уже подлежали бы сносу. Однако многоэтажки оказались прочными, в частности несущие конструкции, отвечающие требованиям безопасности.

Кроме того, эксперты подготовили перечень необходимых работ по ремонту. Это замена кровельного покрытия крыш, ремонт водостоков, укрепление поврежденных кирпичных опор и стен и капремонт или демонтаж балконов.

Раньше самыми проблемными считались панельные «литовки» — дома 464–й серии, которые в Латвии стали строить с начала 60–х годов прошлого века. Они уже простояли более полувека. В советские времена эти дома считались еще относительно новыми и не подпадающими под капитальный ремонт. После приватизации никто их техническое состояние не проверял, а тем более капитальный ремонт не проводил. И вот теперь выяснилось, что панельки годны для дальнейшей эксплуатации и проживания. Домам ничто не угрожает, и по техническому состоянию они не хуже остальных серий.

В своих рекомендациях эксперты указали на всем хорошо известные проблемы панельных домов, и не только этой серии. Прежде всего это швы в местах соединения панелей. Как известно, панели соединялись друг с другом методом сварки металлических частей. И если гидроизоляция нарушена, то металлические вкладыши начинают ржаветь и разрушаться.

Как заявил представитель Министерства экономики Эдмундс Валантис, «надо обращать внимание на швы. Не появились ли какие–то щели или отверстия в креплении металлических конструкций — например, в местах сварки (соединения). Серийным домам нужно не только регулярное визуальное, но и техническое обследование, которое, в зависимости от технического состояния дома, необходимо проводить хотя бы раз в 10 лет. Появляющиеся щели увеличивают риск обрушения плоской крыши — еще одного минуса таких домов».

Затем обследовали здания 467-й серии, которые были построены в период с 1973 по 1988 год. В столице для этого отобрали десять домов. И они оказались надежными и пригодными для эксплуатации. Лишь конструкция крыши, на которую неблагоприятно воздействуют погодные условия, является проблемной. Но задача решаема: это ряд шагов по герметизации швов панелей крыши и укреплению ее покрытия. Также у «литовок» (474-я серия) слабым местом оказалась плоская крыша.

Ну а завершили проверку экспертизой жилых зданий 104-й и 119-й серий (таких много в Риге, Елгаве и Лиепае). Это одни из самых последних построек советского периода. Как отметил директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс, «в целом дома этих серий находятся в относительно хорошем состоянии. Следует отметить, что это самые новые дома — их строительство началось в 1970-х годах, а последние были завершены в 1992-м».

Обязательная экспертиза за счёт жильцов

В Министерстве экономики теперь заявляют, что, даже если по нормативам срок эксплуатации многоэтажки истечет, никто ее сносить не будет.

«Эксперты должны создать методику, по которой следует проверять эти дома. Посредством анализа конкретных мест в конструкциях методика должна давать возможность понять, подлежит ли дом ремонту. Сносу, наверное, нет. Это миф, что эти дома после истечения срока эксплуатации непригодны для пользования», — заявил начальник отдела жилищной политики Минэкономики Мартиньш Аудерс.

Но Строительная управа местного самоуправления может выдать предписание провести углубленное техническое обследование, как только закончится срок эксплуатации здания. Эту процедуру придется проводить за счет жильцов, так как ни государство, ни самоуправление денег на это не дадут.

Более того, если предписание не будет выполнено, то последует штраф. Кроме того, собственникам придется платить повышенный налог на недвижимость как за деградирующий среду объект.

Александр ФЕДОТОВ