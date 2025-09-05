Жестокое убийство в людном месте потрясло Даугавпилс: подробности

Погибшему мужчине был 31 год. Его тело было обнаружено в районе улицы Вишкю 28 августа около половины седьмого утра. Первоначально установить личность мужчины не представлялось возможным, поскольку он получил серьёзные травмы. На его груди, спине и животе было не менее 70 ножевых и резаных ран. По словам местных жителей, с которыми удалось встретиться в этом районе, о погибшем и его убийцах в районе улицы Вишкю ничего не известно. Скорее всего, никто из них не проживал поблизости.

Мужчина, проживающий поблизости, говорит: «Ужасно, ужасно. Много ножевых нападений. Странно, что всё так. [В горячей точке: У вас тут тихо?] Тихо, никаких проблем. Никаких наркоманов. Всё нормально. Впервые за всё это время. Я сам в шоке, как же так».

На вопрос, где было найдено тело мужчины, местные жители указывают на небольшой луг, где были вымощены дорожки к местному магазину и автобусной остановке. Теперь там лежат цветы и свечи. Полиция пока не сообщает, был ли мужчина убит здесь или его тело привезли сюда.

Днём на улице Вишкю оживлённое движение, местные жители гуляют там и сям, но ночью небольшой луг не освещён. Ближайшие частные дома находятся за деревьями, а перед ними высокие заборы. Возможно, поэтому убийцы выбрали именно это место.

«Люди ходят здесь, там, через мост. У нас там новая привокзальная площадь. Дети ходят туда в школу, люди там работают. Люди ходят здесь. Тихого места нет. Нет-нет. Сейчас там реконструируют парк. Тогда точно будет много людей. Я сам пойду забирать ребёнка из школы, он приедет на автобусе. Я тоже ничего подобного не ожидал. Ужасно», — говорит другой местный житель.

Полиции удалось выследить и арестовать обоих преступников в один и тот же день. Одному из них 32 года, другому всего 22. Суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу. Оба мужчины ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них был судим за совершение насильственного преступления.

«Ужасно. Там тоже много сил нужно. Да-да. Должна быть какая-то агрессия, не знаю. Это наркотики. Это не пьяные люди. Пьяницы так не делают. Всё из-за наркотиков», — говорит житель Даугавпилса.

В связи с этим преступлением возбуждено уголовное дело по статье 117 части 4 Уголовного кодекса, а именно по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Следователи выясняют мотивы, побудившие мужчин совершить убийство и нанести столь многочисленные ножевые ранения телу погибшего.