Жестокое убийство в людном месте потрясло Даугавпилс: подробности

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 15:35

ЧП и криминал 0 комментариев

На прошлой неделе в Даугавпилсе был найден труп мужчины с десятками ножевых ранений. Правоохранителям удалось быстро установить личности возможных преступников, совершивших убийство с особой жестокостью. Оба они в настоящее время находятся за решёткой, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Погибшему мужчине был 31 год. Его тело было обнаружено в районе улицы Вишкю 28 августа около половины седьмого утра. Первоначально установить личность мужчины не представлялось возможным, поскольку он получил серьёзные травмы. На его груди, спине и животе было не менее 70 ножевых и резаных ран. По словам местных жителей, с которыми удалось встретиться в этом районе, о погибшем и его убийцах в районе улицы Вишкю ничего не известно. Скорее всего, никто из них не проживал поблизости.

Мужчина, проживающий поблизости, говорит: «Ужасно, ужасно. Много ножевых нападений. Странно, что всё так. [В горячей точке: У вас тут тихо?] Тихо, никаких проблем. Никаких наркоманов. Всё нормально. Впервые за всё это время. Я сам в шоке, как же так».

На вопрос, где было найдено тело мужчины, местные жители указывают на небольшой луг, где были вымощены дорожки к местному магазину и автобусной остановке. Теперь там лежат цветы и свечи. Полиция пока не сообщает, был ли мужчина убит здесь или его тело привезли сюда.

Днём на улице Вишкю оживлённое движение, местные жители гуляют там и сям, но ночью небольшой луг не освещён. Ближайшие частные дома находятся за деревьями, а перед ними высокие заборы. Возможно, поэтому убийцы выбрали именно это место.

«Люди ходят здесь, там, через мост. У нас там новая привокзальная площадь. Дети ходят туда в школу, люди там работают. Люди ходят здесь. Тихого места нет. Нет-нет. Сейчас там реконструируют парк. Тогда точно будет много людей. Я сам пойду забирать ребёнка из школы, он приедет на автобусе. Я тоже ничего подобного не ожидал. Ужасно», — говорит другой местный житель.

Полиции удалось выследить и арестовать обоих преступников в один и тот же день. Одному из них 32 года, другому всего 22. Суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу. Оба мужчины ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них был судим за совершение насильственного преступления.

«Ужасно. Там тоже много сил нужно. Да-да. Должна быть какая-то агрессия, не знаю. Это наркотики. Это не пьяные люди. Пьяницы так не делают. Всё из-за наркотиков», — говорит житель Даугавпилса.

В связи с этим преступлением возбуждено уголовное дело по статье 117 части 4 Уголовного кодекса, а именно по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Следователи выясняют мотивы, побудившие мужчин совершить убийство и нанести столь многочисленные ножевые ранения телу погибшего.

Обновлено: 00:40 13.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

