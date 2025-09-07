"Сегодня Совет по общественному транспорту принял существенные решения, свидетельствующие о значимых достижениях и замыслах на будущее в сфере общественного транспорта. Задача государства - гарантировать и обеспечить доступность общественного транспорта для каждого человека по всей Латвии. Чтобы эти решения были умными и устойчивыми, мы все должны работать вместе: государство, самоуправления, перевозчики и общество.

Благодаря жёсткой политической решимости и стратегическому видению мы достигли того, что на 2026 год для общественного транспорта обеспечено стабильное финансирование - 78 миллионов евро. На встрече было решено, что:

- изменения билетных тарифов в будущем году будут сбалансированными и социально ответственными, они увеличатся в среднем на 7%;

- сохранятся все льготы на проезд для социально защищённых групп пассажиров;

- преимущества покупателей проездных билетов сохранятся на нынешнем уровне;

- всё более будет поощряться доступность общественного транспорта, чтобы он был доступен каждому жителю Латвии", - пишет Швинка.

Если выбрать из комментариев наиболее приличные, то получим вот что:

- Почему не упоминаете о том, что в следующем году на 16% сократится число рейсов?

- Так набрехать надо уметь... Цены на билеты растут, каждый день отменяют десятки рейсов и так далее, а тут господин рассказывает про солнечную даль! П...ц какой-то.

- В переводе для простых людей - всё останется, как раньше, только цены на билеты повысим...

- До уровня трёпа Бришкенса ещё надо постараться, но да, путь к этому начат многообещающе...

- Способствуем доступности общественного транспорта, повышая цены. Прогрессивно!

- Лицемерное дерьмо! Частная автомашина им мешает, общественный удорожают и отменяют. Так и есть, когда коммунисты приходят к власти.

- Очень интересует, как измеряют доступность общественного транспорта и как - её нехватку?

- Достижения будущего! Что он гонит!

- Да, вы и правда молодцы - рейсов станет меньше и лишь немного дороже! В самом деле, отличная причина, чтобы похлопать себя по плечу!

- Как вы собираетесь решать вопросы отмены междугородних рейсов без предупреждения? Распроданных рейсов. Я лично купила последние билеты. Они куплены через интернет (так что их можно отследить), и достаточно много детей осталось на Рижском автовокзале без какой-либо информации.

- Убожество! В какой связи нас надо приравнивать к эстонцам или литовцам? Мы ездим на старых дизельных поездах, в которых нет комфорта, которым уже 50 лет, а вы повышаете цены. "Прогрессивные" когда-нибудь подавятся? Мотивация - только ездить на машине!

- 4+ часовая поездка 345 км по Португалии на новеньком автобусе с вайфаем, usb розетками, туалетом, кондишкой, по платным отличным дорогам стоит 3.99€, а если купить чуть заранее, то и 2.99€. Как они это делают?..