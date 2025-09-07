Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Они когда-нибудь подавятся?!» За что Швинка был раскритикован в соцсети (1)

Редакция PRESS 7 сентября, 2025 08:54

Важно 1 комментариев

LETA

Глава Минсообщения Атис Швинка опубликовал на платформе "Х" пост, в котором рассказал о дальнейших перспективах в развитии общественного транспорта в Латвии. Для этого, как упомянул министр, помимо прочего придётся повысить цены на билеты в среднем на 7%. И после этого комментаторов прорвало...

"Сегодня Совет по общественному транспорту принял существенные решения, свидетельствующие о значимых достижениях и замыслах на будущее в сфере общественного транспорта. Задача государства - гарантировать и обеспечить доступность общественного транспорта для каждого человека по всей Латвии. Чтобы эти решения были умными и устойчивыми, мы все должны работать вместе: государство, самоуправления, перевозчики и общество.

Благодаря жёсткой политической решимости и стратегическому видению мы достигли того, что на 2026 год для общественного транспорта обеспечено стабильное финансирование - 78 миллионов евро. На встрече было решено, что:

- изменения билетных тарифов в будущем году будут сбалансированными и социально ответственными, они увеличатся в среднем на 7%;

- сохранятся все льготы на проезд для социально защищённых групп пассажиров;

- преимущества покупателей проездных билетов сохранятся на нынешнем уровне;

- всё более будет поощряться доступность общественного транспорта, чтобы он был доступен каждому жителю Латвии", - пишет Швинка.

Если выбрать из комментариев наиболее приличные, то получим вот что:

- Почему не упоминаете о том, что в следующем году на 16% сократится число рейсов?

- Так набрехать надо уметь... Цены на билеты растут, каждый день отменяют десятки рейсов и так далее, а тут господин рассказывает про солнечную даль! П...ц какой-то.

- В переводе для простых людей - всё останется, как раньше, только цены на билеты повысим...

- До уровня трёпа Бришкенса ещё надо постараться, но да, путь к этому начат многообещающе...

- Способствуем доступности общественного транспорта, повышая цены. Прогрессивно!

- Лицемерное дерьмо! Частная автомашина им мешает, общественный удорожают и отменяют. Так и есть, когда коммунисты приходят к власти.

- Очень интересует, как измеряют доступность общественного транспорта и как - её нехватку?

- Достижения будущего! Что он гонит!

- Да, вы и правда молодцы - рейсов станет меньше и лишь немного дороже! В самом деле, отличная причина, чтобы похлопать себя по плечу!

- Как вы собираетесь решать вопросы отмены междугородних рейсов без предупреждения? Распроданных рейсов. Я лично купила последние билеты. Они куплены через интернет (так что их можно отследить), и достаточно много детей осталось на Рижском автовокзале без какой-либо информации.

- Убожество! В какой связи нас надо приравнивать к эстонцам или литовцам? Мы ездим на старых дизельных поездах, в которых нет комфорта, которым уже 50 лет, а вы повышаете цены. "Прогрессивные" когда-нибудь подавятся? Мотивация - только ездить на машине!

- 4+ часовая поездка 345 км по Португалии на новеньком автобусе с вайфаем, usb розетками, туалетом, кондишкой, по платным отличным дорогам стоит 3.99€, а если купить чуть заранее, то и 2.99€. Как они это делают?..

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:10 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать