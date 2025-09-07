Пропавшая 28 августа Анна найдена без признаков жизни

"Печальная новость...

Поиски Анны Конотопы завершены.

С глубоким сожалением сообщаем, что по информации полиции Анна Конотопа найдена без признаков жизни.

От имени команды BEZVESTS.LV выражаем искренние соболезнования её родным и близким.

Благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв, кто был готов прийти и помогать в поисках. Каждое ваше слово поддержки, каждый час вашего времени имеет огромное значение".

Госполиция также сообщила в соцсетях о том, что пропавшая без вести Анна Конотоп 1980 года рождения найдена погибшей. В связи со случившимся начат уголовный процесс и назначены экспертизы. Информация, которой располагает полиция на данный момент, не свидетельствует о том, что было совершено преступное деяние.

Полиция выразила благодарность всем, кто поделился известием о розыске женщины.