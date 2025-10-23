Женщины как коровы для размножения? Депутат поразил своей компетенцией

Элина пишет: «Иногда мужская самоуверенность просто восхищает, правда? :)»

В комментариях, в основном среди женщин, началось бурное обсуждение высказываний депутата и степени его компетенции на тему абортов, и какое отношение к ней имеют сельскохозяйственные науки.

Рейнис спрашивает: «Ветеринар для коров?»

Илона добавляет: «Был бы хоть ветфельдшер.»

Каспарс иронизирует: «Может, он трансгендер и действительно знает, о чём говорит?»

Среди комментариев встречаются и более серьёзные мнения:

«Этот персонаж, прикрываясь своим образованием, скрывает настоящую причину, почему он так горячо реагирует на эту тему — как типичный фанатичный верующий, чья семья почти превратилась в секту, он просто хочет навязать другим свои взгляды и веру.»

Другая женщина пишет: «Никто не имеет права высказываться, кроме мужчин-врачей, делающих аборты. Это их работа, их компетенция, они могут иметь мнение, но, насколько известно из опыта США, у них абсолютно нейтральное отношение к этому. Они не осуждают женщин, которые делают аборты.»

Дайрис недоумевает: «Ему оппонировала профессор медицины? — Нет, экономист. Так у кого больше компетенции — у бухгалтера или у человека, который серьёзно изучал биологию?»

И наконец, одна из комментаторов подытоживает: «Если подумать, всё сводится к тому же — к контролю над чужим телом. Женщины воспринимаются как нечто вроде коров для размножения.»