Женщины как коровы для размножения? Депутат поразил своей компетенцией

Редакция PRESS 23 октября, 2025 20:14

Важно 0 комментариев

LETA

Большое внимание привлекло опубликованное порталом “Delfi” видео, в котором депутат Янис Грасбергс (NA) заявляет, что компетентен рассуждать о вопросах абортов, потому что у него есть степень магистра в области сельскохозяйственных наук. Теперь высказывания депутата активно обсуждают и пользователи платформы “X” (бывший Twitter).

Элина пишет: «Иногда мужская самоуверенность просто восхищает, правда? :)»

В комментариях, в основном среди женщин, началось бурное обсуждение высказываний депутата и степени его компетенции на тему абортов, и какое отношение к ней имеют сельскохозяйственные науки.

Рейнис спрашивает: «Ветеринар для коров?»
Илона добавляет: «Был бы хоть ветфельдшер.»
Каспарс иронизирует: «Может, он трансгендер и действительно знает, о чём говорит?»

Среди комментариев встречаются и более серьёзные мнения:

«Этот персонаж, прикрываясь своим образованием, скрывает настоящую причину, почему он так горячо реагирует на эту тему — как типичный фанатичный верующий, чья семья почти превратилась в секту, он просто хочет навязать другим свои взгляды и веру.»

Другая женщина пишет: «Никто не имеет права высказываться, кроме мужчин-врачей, делающих аборты. Это их работа, их компетенция, они могут иметь мнение, но, насколько известно из опыта США, у них абсолютно нейтральное отношение к этому. Они не осуждают женщин, которые делают аборты.»

Дайрис недоумевает: «Ему оппонировала профессор медицины? — Нет, экономист. Так у кого больше компетенции — у бухгалтера или у человека, который серьёзно изучал биологию?»

И наконец, одна из комментаторов подытоживает: «Если подумать, всё сводится к тому же — к контролю над чужим телом. Женщины воспринимаются как нечто вроде коров для размножения.»

 

