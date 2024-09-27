Женщины и мужчины не покидают квартиру неделями: работа на «удаленке» сказывается на рождаемости

Например, расцвела интернет-торговля, разрослась сеть пакоматов, люди стали меньше ходить в магазины. Изменилась и культура образования: гораздо больше людей оценили возможности дистанционного обучения детей. И даже сейчас, когда о "Covid-19" говорят только мимоходом, хотя заболеваемость не ниже, чем в марте 2020 года, удаленное и домашнее обучение люди выбирают гораздо чаще, чем раньше.

Образование, кстати, является первым индикатором того, что не все смены привычек были положительными, так как в целом качество образования ухудшилось и еще непонятно, удастся ли вернуть уровень 2019 года. А результаты перехода на удаленную работу еще не полностью проанализированы. Скорее всего, полноценная оценка последует через некоторое время. Кажется, компании, которые умудрились установить компьютерные рабочие станции в жилье работников, выиграли, так как в долгосрочной перспективе это обойдется дешевле аренды офисов, и вряд ли какое-то из этих предприятий вернется к старому порядку, но все же - инвестировали ли эти предприятия в социализацию работников? Кого-то волнует, что женщины и мужчины фертильного возраста не покидают квартиру неделями и заказывают продукты в интернете?

Конечно, нет данных и исследований о том, сколько таких и чем они занимаются после окончания рабочего времени. Мы можем лишь предположить, что удаленная работа оставила последствия не только в области трудовых отношений, но и в частной коммуникации, и, возможно, эти последствия негативны. Число новорожденных почти на пятую часть меньше, чем в 2021 году, то есть в 2028 году, когда родившиеся в 2023 году достигнут обязательного возраста посещения детских садов, в детсады придет на 17% меньше детей. Еще через пару лет это будет применимо ко всем первым классам, а еще через несколько лет мы будем говорить о закрытии школ. В 2041 году на рынке труда и в вузах будет на 17% меньше работающих и студентов, а еще через пять лет во многих отраслях насупит кадровый дефицит.