Женщина в шоке от airBaltic: аннулировали билет и оставили в аэропорту Берлина

- Спасибо @airbaltic за то, что отменили мой билет без причины и оставили меня в аэропорту Берлина. Как такое может быть: человек уверен, что попадет в самолет, а при посадке ему сообщают, что мест нет, а мои билеты загадочным образом аннулированы? Может быть, у кого-то есть такой опыт и он знает, что делать дальше?

Среди отреагировавших на это сообщение комментаторов оказалось и такое мнение.

Женщина рассказала, что 3 дня назад похожее случилось с её мужем на рейсе Париж-Рига. При посадке его попросили подождать. Когда все вошли, он остался "за бортом". Сотрудники парижского аэропорта не смогли объяснить ничего, но настойчиво попросили его выйти из зоны трансфера и пройти к стойке AirBaltic. У стойки, впрочем, дежурных не оказалось.

После звонка в AirBaltic ситуация разрешилась довольно быстро, в течение 15 минут позвонили и предложили следующий рейс, на что муж согласился. Внимание, аплодисменты: следующий рейс через 8 часов.

Компенсация за все происходящее еще 400€ + талон на питание 12€. Этого купона должно хватить на завтрак, обед и ужин. Первый рейс был ранним и с включенным питанием, обратный рейс этого больше не предлагал. Ну а утешением служил талон на питание на смешную сумму, лишь бы была возможность им воспользоваться.

Новый билет вместе с купоном можно получить только при регистрации, то есть за 2 часа до вылета. Поэтому попасть в трансферную зону тоже невозможно, за что сама AirBaltic упрекнула, что ее не следовало оставлять, хотя сотрудники парижского аэропорта приказали это сделать. После долгого телефонного разговора это оказалось не так. 8 часов провел в той части аэропорта, где находятся все, включая бомжей, без нормальной зоны ожидания и нормальной еды. Всего за 2 часа до вылета он наконец-то попали в трансферную зону, где его ждал «богатый» ужин за 12 евро. Однако ситуация не очень хорошая, при выходе за дверь информация не предоставляется и приходится все искать и делать самому.