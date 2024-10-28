Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Октября Завтра: Antonina, Ninona, Nina, Oksana

Женщина в шоке от airBaltic: аннулировали билет и оставили в аэропорту Берлина

Редакция PRESS 28 октября, 2024 17:57

Латышские СМИ 0 комментариев

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

- Спасибо @airbaltic за то, что отменили мой билет без причины и оставили меня в аэропорту Берлина. Как такое может быть: человек уверен, что попадет в самолет, а при посадке ему сообщают, что мест нет, а мои билеты загадочным образом аннулированы? Может быть, у кого-то есть такой опыт и он знает, что делать дальше?

Среди отреагировавших на это сообщение комментаторов оказалось и такое мнение.

Женщина рассказала, что 3 дня назад похожее случилось с её мужем на рейсе Париж-Рига. При посадке его попросили подождать. Когда все вошли, он остался "за бортом". Сотрудники парижского аэропорта не смогли объяснить ничего, но настойчиво попросили его выйти из зоны трансфера и пройти к стойке AirBaltic. У стойки, впрочем, дежурных не оказалось.

После звонка в AirBaltic ситуация разрешилась довольно быстро, в течение 15 минут позвонили и предложили следующий рейс, на что муж согласился. Внимание, аплодисменты: следующий рейс через 8 часов.

Компенсация за все происходящее еще 400€ + талон на питание 12€. Этого купона должно хватить на завтрак, обед и ужин. Первый рейс был ранним и с включенным питанием, обратный рейс этого больше не предлагал. Ну а утешением служил талон на питание на смешную сумму, лишь бы была возможность им воспользоваться.

Новый билет вместе с купоном можно получить только при регистрации, то есть за 2 часа до вылета. Поэтому попасть в трансферную зону тоже невозможно, за что сама AirBaltic упрекнула, что ее не следовало оставлять, хотя сотрудники парижского аэропорта приказали это сделать. После долгого телефонного разговора это оказалось не так. 8 часов провел в той части аэропорта, где находятся все, включая бомжей, без нормальной зоны ожидания и нормальной еды. Всего за 2 часа до вылета он наконец-то попали в трансферную зону, где его ждал «богатый» ужин за 12 евро. Однако ситуация не очень хорошая, при выходе за дверь информация не предоставляется и приходится все искать и делать самому.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 55 реакций
Комментарии (0) 55 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Эстонская православная церковь создала новую общину: с настоятелем, но пока без прихожан

Мир 18:42

Мир 0 комментариев

Сайт Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сообщает, что в Кейла создана новая община. Уже назначено богослужение и настоятель, но прихожан в новом приходе пока нет. Rus.Postimees выяснил, что означает община без прихожан и кто будет отцом-настоятелем.

Сайт Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сообщает, что в Кейла создана новая община. Уже назначено богослужение и настоятель, но прихожан в новом приходе пока нет. Rus.Postimees выяснил, что означает община без прихожан и кто будет отцом-настоятелем.

Читать
Загрузка

На страже детского сна: омбудсмен и медики призывают не начинать уроки раньше 8 часов утра

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Омбудсмен призывает правительство до 31 марта следующего года постановить, что уроки, факультативные занятия и консультации в школах не могут начинаться раньше 8 часов утра, сообщает LSM+ со ссылкой на Бюро омбудсмена.

Омбудсмен призывает правительство до 31 марта следующего года постановить, что уроки, факультативные занятия и консультации в школах не могут начинаться раньше 8 часов утра, сообщает LSM+ со ссылкой на Бюро омбудсмена.

Читать

Министерство: денег пока хватает только на одну колею Rail Baltica

Бизнес 18:11

Бизнес 0 комментариев

Министерство сообщений  внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно).

Министерство сообщений  внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно).

Читать
Загрузка

Разница со Швецией почти в 40 раз: за неделю цены на электричество в Латвии снова выросли вдвое

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

Читать

CSDD ужесточает экзамен по теории и повышает цены на ряд услуг: техосмотр, сдача экзамена и т.д.

Выбор редакции 18:01

Выбор редакции 0 комментариев

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

Читать

Вместо жильцов голосуют «мертвые души»? Интересная история в одном из юрмальских домов

Важно 17:42

Важно 0 комментариев

Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

Читать