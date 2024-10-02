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Железная дорога в никуда… И это даже не про Rail Baltica: в постройку вложились, а инвестор пропал (2)

© Lsm.lv 2 октября, 2024 09:05

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LETA

На территории аэродрома в Екабпилсе началось проектирование участка железной дороги. Над инфраструктурой начало работать самоуправление под нужды потенциального инвестора, планировавшего открыть производство. В итоге компания отказалась от идеи строительства, а муниципалитет не передумал строить ветку железной дороги в надежде привлечь других инвесторов, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Екабпилсская краевая дума больше двух лет назад решила поддержать строительство железнодорожной ветки от Крустпилсской станции до индустриальной зоны, расположенной на территории бывшего аэродрома. Литовская компания VMG хотела построить завод по производству древесных плит. Сумма инвестиций около 190 миллионов евро. Но одно из условий компании — наличие железнодорожной ветки. Самоуправление приступило к проектированию, а бизнес сообщил, что закрывают проект. Тем не менее, самоуправление попробовало привлечь другую компанию. На этот раз из Эстонии, рассказывает председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис.

«Они приезжали сюда. Даже заказали различные исследования, так как им для производства нужен большой объём воды. Но проблема в том, что в этом месте находится большой водный бассейн, обеспечивающий город водой, и подключение к нему недопустимо. Это означает, что необходимо искать другие варианты. Возможно, это одна из причин, почему они в итоге склонились в пользу Валмиеры». 

Эстонская компания Fibenol выбрала индустриальный парк в Валмиере, где построит один из современных в Европе биоперерабатывающих заводов. Депутат краевой думы от оппозиции Леонид Салцевич винит в неудаче руководство муниципалитета.

«Отговорка в том, что у нас нет водных ресурсов. Не верю. Очевидно, что эта дискуссия не была такой, какой должна была быть. Мы разработали проект железной дороги. А какой результат? Куда ведёт эта дорога?» 

Поиск инвестора продолжается, объясняет руководство краевой думы. Не исключено, что железная дорога пригодится деревообрабатывающей компании AmberBirch, которая развивается на этой территории. Также сохраняются надежды на появление производства продуктов и яиц на территории аэродрома. В итоге от разработки строительного проекта железной дороги самоуправление не отказывается. Для этого в бюджете заложено 50 000 евро, продолжает Райвис Рагайнис.

«Государственная служба охраны среды выдвинула свои требования, всё серьёзно осматривала. Только из этих требований проект ещё не завершён, но в принципе он практически готов, но есть много условий для выполнения требований. Госслужба сильно опоздала по срокам. Потом, когда они придут с проектом, тогда и будем смотреть неплатежи, штрафы и тому подобное за опоздания. Вероятно, тогда нам тоже придется купить этот проект». 

Председатель общества предпринимателей Екабпилса Арманд Либиетис не видит проблемы в проектировании железной дороги. Инвесторы, выбирая места под свои проекты, рассматривают разные факторы.

«Тот инвестор с древесными плитами ещё больше инвестировал бы, если у думы была более оперативная возможность инвестировать, вкладывать, улучшать инфраструктуру, строить ту же железную дорогу и так далее. Так как  у думы тоже очень громоздкий механизм принятия решения, таково законодательство». 

Летом 2023 года компания Aija Audio из Екабпилса, производящая акустические плиты, арендовала здание, построенное самоуправлением на деньги еврофондов, поэтому в крае с оптимизмом смотрят на появление новых инвесторов на горизонте.

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