Землю близ границы могут выкупить для обороны

Изготовленные в прошлом году противотанковые заграждения сейчас разместили на временных складах. В этом году их продолжат размещать вдоль границы, сказал Пуданс:

«Вот что мы делаем с Балтийской линией обороны. Чтобы можно было заблокировать, остановить противника, по сути, подготовить его к уничтожению там, где мы этого хотим, расставляя препятствия, подготавливая их, возможно, ограничивая вырубку леса».

Заграждения устанавливают инженеры армии и Земессардзе, а также союзники. До июля подать заявку на помощь смогут волонтеры — организации и предприниматели.

Национальные вооруженные силы будут размещать оборонительные элементы не только вдоль самой границы, но и в глубине — до 30 км от неё. Многие из этих территорий находятся в частной собственности, поэтому Минобороны подготовило законопроект, который позволит создавать сервитуты и временно использовать участки для нужд обороны.

Соответствующим территориям будет присвоен статус объектов национальных интересов. Обеспечивать строительство и координировать работы будет компания Valsts nekustamie īpašumi. В свою очередь, Государственный центр военных объектов и оборонных закупок организует отчуждение имущества, а также землеустроительные и кадастровые работы. Национальные вооруженные силы продолжают реализацию плана усиления обороны и контрмобильности на восточной границе, на который в этом году выделено 45 миллионов евро.