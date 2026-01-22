Земля ушла из-под ног: оползень разнёс кемпинг — пропали люди

На плошадку у горы Маунануи внезапно обрушился мощный оползень. Поток грязи и камней переворачивал автодома, сминал палатки и накрыл блок с душами и туалетами.

Спасатели прибыли быстро — и поначалу слышали крики о помощи из-под завалов. Но уже к вечеру признаки жизни исчезли. Работы пришлось приостанавливать: склон остаётся нестабильным, и есть риск нового схода.

По предварительным данным, несколько человек числятся пропавшими, среди них — как минимум один ребёнок. Точное число неизвестно: часть туристов покинула кемпинг, не предупредив службы.

Оползень стал следствием экстремальных дождей, которые несколько дней подряд обрушиваются на Северный остров страы. В районе Тауранга за чуть больше суток выпало около 295 мм осадков — это почти двухмесячная норма.

В ряде регионов объявлено чрезвычайное положение. Людей эвакуируют с крыш домов, дороги размыты, тысячи семей остаются без электричества. Спасательные команды работают с собаками и тяжёлой техникой, но в некоторых местах вынуждены отступать из-за угрозы новых обвалов.

Очевидцы говорят, что всё произошло за секунды. «Я услышал грохот, словно гром, — и вся гора просто поехала вниз», — рассказал один из туристов, чудом избежавший трагедии.

Дожди продолжаются. Почва уже перенасыщена водой. Опасность новых оползней сохраняется.

Иногда природа не предупреждает. Она просто приходит.