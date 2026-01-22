Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Земля ушла из-под ног: оползень разнёс кемпинг — пропали люди

Редакция PRESS 22 января, 2026 10:32

Всюду жизнь 0 комментариев

Обычное утро в популярном туристическом кемпинге в пасторальной Новой Зеландии внезапно превратилось в кошмар.

На плошадку у горы Маунануи внезапно обрушился мощный оползень. Поток грязи и камней переворачивал автодома, сминал палатки и накрыл блок с душами и туалетами.

Спасатели прибыли быстро — и поначалу слышали крики о помощи из-под завалов. Но уже к вечеру признаки жизни исчезли. Работы пришлось приостанавливать: склон остаётся нестабильным, и есть риск нового схода.

По предварительным данным, несколько человек числятся пропавшими, среди них — как минимум один ребёнок. Точное число неизвестно: часть туристов покинула кемпинг, не предупредив службы.

Оползень стал следствием экстремальных дождей, которые несколько дней подряд обрушиваются на Северный остров страы. В районе Тауранга за чуть больше суток выпало около 295 мм осадков — это почти двухмесячная норма.

В ряде регионов объявлено чрезвычайное положение. Людей эвакуируют с крыш домов, дороги размыты, тысячи семей остаются без электричества. Спасательные команды работают с собаками и тяжёлой техникой, но в некоторых местах вынуждены отступать из-за угрозы новых обвалов.

Очевидцы говорят, что всё произошло за секунды. «Я услышал грохот, словно гром, — и вся гора просто поехала вниз», — рассказал один из туристов, чудом избежавший трагедии.

Дожди продолжаются. Почва уже перенасыщена водой. Опасность новых оползней сохраняется.

Иногда природа не предупреждает. Она просто приходит.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)
Важно

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

Директор Музея оккупации: сотрудники ежедневно сталкиваются с эмоциональными атаками
Важно

Директор Музея оккупации: сотрудники ежедневно сталкиваются с эмоциональными атаками

Иногда достаточно имени: полиция объясняет, как мошенники выискивают жертв
Важно

Иногда достаточно имени: полиция объясняет, как мошенники выискивают жертв

Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге принят крупнейший бюджет: куда пойдут деньги?

Новости Латвии 11:30

Новости Латвии 0 комментариев

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

Читать
Загрузка

Из-за скандала на парковке: 18 лет тюрьмы грозит убийце бизнесмена и политика Любки

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

Читать

«Мы же хорошие»: разрешит ли Латвия гражданам РФ бизнес с недвижимостью?

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Читать

Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

Всюду жизнь 11:07

Всюду жизнь 0 комментариев

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Читать

Труп на рельсах: как по горячим следам в 70-е удалось раскрыть убийство на станции

История и культура 10:57

История и культура 0 комментариев

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

Читать

Нас поматросили и бросили? В Eвропе уже начинают сравнивать Трампа с Гитлером: Politico

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Читать

Это в поместье Авена, Шефлера или Ко? Требуется управляющий: почитайте условия — ахнете!

Всюду жизнь 10:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

Читать