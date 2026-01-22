Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хватит удалёнки! Учеников первых 6 классов обяжут ходить в школы

22 января, 2026

Сейм в четверг принял поправки к закону об образовании, которые существенно ограничат удаленное обучение для учеников первой ступени основного образования - с 1-го по по 6-й класс.

Поправки направлены на уточнение форм обучения и повышение качества получаемого образования. Изменения направлены на замену заочной формы обучения на очную, а также на введение комбинированного обучения. По мнению парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, это позволит организовать учебный процесс путем гибкого сочетания различных средств и методов обучения, включая удаленное или онлайн-обучение. Это также расширит возможности для качественного очного обучения, считают в комиссии.

Поправки предусматривают более строгое и четкое регулирование удаленного обучения. Удаленное или семейное обучение в 1-6-х классах будет разрешено в течение одного года только для учеников, прошедших оценку в самоуправлении. В ней должны быть указаны особые обстоятельства, по которым такая форма обучения отвечает наилучшим интересам ребенка. Это могут быть социальные условия, состояние здоровья, доступ к образованию или другие обстоятельства, которые должны быть оценены самоуправлением. Разрешение на удаленное обучение может быть продлено.

Удаленное обучение также будет доступно для детей, постоянно проживающих за границей, и для тех, кто уже достиг 18 лет, но еще не закончил основное образование.

"Несмотря на то, что удаленное образование имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным для многих учеников и родителей, например, возможность учиться в удобное для них время и в удобном месте, качество получаемого образования часто страдает, о чем свидетельствуют результаты централизованных экзаменов", - сказала председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство").

По данным пресс-службы Сейма, результаты экзаменов у школьников, учившихся удаленно, значительно ниже. В школах дистанционного обучения 84% всех сдающих экзамен по математике набирают баллы ниже среднего по стране. Кроме того, есть школы, где до 38% сдающих экзамен не дотягивают до 10%.

По мнению авторов поправок, очное обучение очень важно, поскольку дает больше возможностей для непосредственной поддержки со стороны учителя. Дистанционное обучение также затрудняет полноценное развитие у детей социальных навыков. Кроме того, дети в школе находятся в структурированной среде с распорядком дня, что помогает развивать дисциплину и навыки управления временем.

Данные Министерства образования и науки на 2024 год показывают, что в основной школе удаленно обучаются 3 500 учеников, а на всех уровнях - 12 800.

Критерии и условия внедрения школами дистанционного обучения будут устанавливаться Кабинетом министров, включая требования к технической среде и подготовке учебных материалов, а также к регулярным занятиям и поддержке учащихся, включая долю очных контактов и требования к качеству обучения.

Переход на новую систему удаленного обучения будет происходить постепенно. Новые правила для 1-го класса будут применяться со следующего учебного года. С 1 сентября 2027 года новые правила дистанционного обучения будут применяться также для 2-го и 4-го классов, с 1 сентября 2028 года - для 3-х и 5-х классов, а с 1 сентября 2029 года - для 6-го класса.
 

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

