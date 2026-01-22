Хватит удалёнки! Учеников первых 6 классов обяжут ходить в школы

Поправки направлены на уточнение форм обучения и повышение качества получаемого образования. Изменения направлены на замену заочной формы обучения на очную, а также на введение комбинированного обучения. По мнению парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, это позволит организовать учебный процесс путем гибкого сочетания различных средств и методов обучения, включая удаленное или онлайн-обучение. Это также расширит возможности для качественного очного обучения, считают в комиссии.

Поправки предусматривают более строгое и четкое регулирование удаленного обучения. Удаленное или семейное обучение в 1-6-х классах будет разрешено в течение одного года только для учеников, прошедших оценку в самоуправлении. В ней должны быть указаны особые обстоятельства, по которым такая форма обучения отвечает наилучшим интересам ребенка. Это могут быть социальные условия, состояние здоровья, доступ к образованию или другие обстоятельства, которые должны быть оценены самоуправлением. Разрешение на удаленное обучение может быть продлено.

Удаленное обучение также будет доступно для детей, постоянно проживающих за границей, и для тех, кто уже достиг 18 лет, но еще не закончил основное образование.

"Несмотря на то, что удаленное образование имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным для многих учеников и родителей, например, возможность учиться в удобное для них время и в удобном месте, качество получаемого образования часто страдает, о чем свидетельствуют результаты централизованных экзаменов", - сказала председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство").

По данным пресс-службы Сейма, результаты экзаменов у школьников, учившихся удаленно, значительно ниже. В школах дистанционного обучения 84% всех сдающих экзамен по математике набирают баллы ниже среднего по стране. Кроме того, есть школы, где до 38% сдающих экзамен не дотягивают до 10%.

По мнению авторов поправок, очное обучение очень важно, поскольку дает больше возможностей для непосредственной поддержки со стороны учителя. Дистанционное обучение также затрудняет полноценное развитие у детей социальных навыков. Кроме того, дети в школе находятся в структурированной среде с распорядком дня, что помогает развивать дисциплину и навыки управления временем.

Данные Министерства образования и науки на 2024 год показывают, что в основной школе удаленно обучаются 3 500 учеников, а на всех уровнях - 12 800.

Критерии и условия внедрения школами дистанционного обучения будут устанавливаться Кабинетом министров, включая требования к технической среде и подготовке учебных материалов, а также к регулярным занятиям и поддержке учащихся, включая долю очных контактов и требования к качеству обучения.

Переход на новую систему удаленного обучения будет происходить постепенно. Новые правила для 1-го класса будут применяться со следующего учебного года. С 1 сентября 2027 года новые правила дистанционного обучения будут применяться также для 2-го и 4-го классов, с 1 сентября 2028 года - для 3-х и 5-х классов, а с 1 сентября 2029 года - для 6-го класса.

