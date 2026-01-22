Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные удивились: это упражнение сжигает жир и сохраняет мышцы после 70

Редакция PRESS 22 января, 2026 11:38

С возрастом тело меняется — жир уходит неохотно, а мышцы исчезают быстрее, чем хотелось бы. Но учёные выяснили: один тип тренировок может работать иначе.

Речь идёт о тренировках с чередованием коротких, очень интенсивных нагрузок и короткого отдыха. Такой формат оказался самым эффективным для снижения жира у пожилых людей — и единственным, при котором мышцы не только не теряются, но и сохраняются.

В исследовании приняли участие более 120 человек старшего возраста. Средний возраст участников — 72 года. В течение полугода они три раза в неделю занимались на беговой дорожке под наблюдением специалистов. Уровень нагрузки у групп был разный — от лёгкого до максимально интенсивного.

Результат оказался неожиданным. Жир уменьшился у всех. Но только при самой интенсивной нагрузке не произошло снижения мышечной массы. При умеренных тренировках мышцы, наоборот, слегка уменьшались.

Учёные отмечают: именно высокая интенсивность даёт телу сигнал «не избавляться» от мышц. Во время таких тренировок дыхание становится тяжёлым, разговаривать сложно, а сами упражнения идут короткими отрезками с паузами на восстановление.

Особенно заметные изменения наблюдались в области живота — там, где жир с возрастом накапливается быстрее всего.

Исследователи считают, что такой тип нагрузки может запускать процессы, связанные с сохранением мышечной ткани даже в пожилом возрасте. Но подчёркивают: работа продолжается, и окончательные рекомендации ещё впереди.

Одно ясно уже сейчас — не все движения одинаково полезны, особенно после 70!

Опасный мороз: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

