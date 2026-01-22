Учёные удивились: это упражнение сжигает жир и сохраняет мышцы после 70

Речь идёт о тренировках с чередованием коротких, очень интенсивных нагрузок и короткого отдыха. Такой формат оказался самым эффективным для снижения жира у пожилых людей — и единственным, при котором мышцы не только не теряются, но и сохраняются.

В исследовании приняли участие более 120 человек старшего возраста. Средний возраст участников — 72 года. В течение полугода они три раза в неделю занимались на беговой дорожке под наблюдением специалистов. Уровень нагрузки у групп был разный — от лёгкого до максимально интенсивного.

Результат оказался неожиданным. Жир уменьшился у всех. Но только при самой интенсивной нагрузке не произошло снижения мышечной массы. При умеренных тренировках мышцы, наоборот, слегка уменьшались.

Учёные отмечают: именно высокая интенсивность даёт телу сигнал «не избавляться» от мышц. Во время таких тренировок дыхание становится тяжёлым, разговаривать сложно, а сами упражнения идут короткими отрезками с паузами на восстановление.

Особенно заметные изменения наблюдались в области живота — там, где жир с возрастом накапливается быстрее всего.

Исследователи считают, что такой тип нагрузки может запускать процессы, связанные с сохранением мышечной ткани даже в пожилом возрасте. Но подчёркивают: работа продолжается, и окончательные рекомендации ещё впереди.

Одно ясно уже сейчас — не все движения одинаково полезны, особенно после 70!