Нас поматросили и бросили? В Eвропе уже начинают сравнивать Трампа с Гитлером: Politico

Редакция PRESS 22 января, 2026 10:51

Важно 0 комментариев

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Чувство страха и скептицизма остается, несмотря на то, что Дональд Трамп в среду вечером заявил, что он достиг соглашения по Гренландии и все-таки не будет вводить пошлины на европейские страны, что подчеркивает, как эта встреча стала чем-то большим, чем просто обсуждение последнего скандала.

Намерения президента США в отношении Гренландии, которые он изложил ранее в тот же день в Давосе, потребовав «немедленных переговоров» о приобретении острова, стали последней каплей для многих европейских лидеров. На протяжении первого года его второго срока они цеплялись за надежду, что их худшие опасения по поводу страны, которая с 1945 года является основой европейской безопасности, не оправдаются.

Но время для любезностей «закончилось» и «настал момент противостоять Трампу», заявил в эфире BBC Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании.

Несколько посланников, с которыми POLITICO беседовал для этой статьи, всем которым была предоставлена анонимность из-за деликатного характера их работы, сказали, что чувствуют себя лично преданными, некоторые из них учились и работали в США или выступали за более тесные трансатлантические связи. 

«Наша американская мечта мертва», — сказал дипломат из страны, которая была одним из трансатлантических лидеров блока. «Дональд Трамп убил ее».

Речь Трампа в Давосе, в которой он назвал Гренландию «нашей территорией», не помогла снизить накал страстей за 24 часа до спешно организованной встречи лидеров в бельгийской столице для обсуждения их следующего ответа на распадающийся послевоенный порядок.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подытожила настроение во время своего выступления в Давосе во вторник. «Мир изменился навсегда, — сказала она. — Мы должны измениться вместе с ним».

На саммите лидеры ЕС обсудят состояние трансатлантических отношений. До того, как Трамп отказался от введения тарифов, они готовились попросить Комиссию подготовить свое самое мощное торговое оружие против США — инструмент противодействия принуждению (ACI), как сообщило POLITICO во вторник.

ЕС создал свою «торговую базуку» в 2023 году, чтобы противостоять угрозе со стороны стран, которые он считал враждебными, в первую очередь Китая, который, как он опасался, использовал свои рынки и экономику для шантажа ЕС с целью заставить его подчиниться своим требованиям. Ранее идея о том, что Брюссель может применить это оружие против США, была немыслимой.

«Мы переживаем большой разрыв в мировом порядке», — сказал высокопоставленный представитель страны, которая в ЕС считалась ключевым союзником США. Лидеры обсудят «снижение рисков» со стороны США, сказал дипломат — термин, который ранее использовался только в отношении отношений ЕС с Пекином. «Доверие утрачено», — сказали они.

Два высокопоставленных дипломата, с которыми POLITICO беседовал по отдельности, сравнили текущее состояние США с периодом, предшествовавшим Второй мировой войне.

«Я думаю, что мы уже прошли Мюнхен», — сказал один из них, имея в виду встречу 1938 года, на которой Великобритания, Франция и Италия умиротворили Адольфа Гитлера, позволив ему аннексировать Чехословакию. «Мы понимаем, что умиротворение больше не является правильной политикой».

Особенно шокирован поведением США Копенгаген, который на протяжении десятилетий был одним из самых дружественных союзников Америки. Дания направила войска в поддержку США в некоторые из самых опасных зон боевых действий на Ближнем Востоке, в том числе в провинцию Гильменд в Афганистане. Страна понесла одни из самых тяжелых потерь в пересчете на душу населения.

«Многие из нас учились в США, мы все хотели там работать, — сказал один датский чиновник. - То, что происходит сейчас это просто предательство».

