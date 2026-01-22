Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Зимний витамин против гриппа? Учёные нашли тревожную связь

Редакция PRESS 22 января, 2026 12:24

Азбука здоровья 0 комментариев

Каждую зиму эти статьи возвращаются — и не случайно.

Витамин D, который организм вырабатывает под действием солнечного света, снова оказался в центре внимания учёных. Новое исследование показало: низкий уровень этого витамина связан с более высоким риском тяжёлых респираторных инфекций, включая грипп, бронхит и пневмонию.

Витамин D давно известен своей ролью в поддержании костей и мышц. Но всё больше данных указывает на его участие в работе иммунной системы. Учёные предполагают, что он может обладать противовирусными и антибактериальными свойствами, влияя на восприимчивость организма к инфекциям дыхательных путей.

В рамках исследования были проанализированы данные десятков тысяч взрослых. Результат оказался показателен: у людей с выраженным дефицитом витамина D вероятность госпитализации с респираторной инфекцией была заметно выше, чем у тех, у кого уровень витамина находился в оптимальном диапазоне.

Разница была не символической. Чем ниже концентрация витамина D в крови, тем выше риск серьёзного течения болезни. И наоборот — с ростом уровня витамина снижалось число госпитализаций.

Ранее дефицит витамина D уже связывали с повышенной уязвимостью к вирусным заболеваниям. Теперь внимание учёных привлекли и бактериальные инфекции — от сезонного гриппа до пневмонии.

Зимой, когда солнечного света становится меньше, организм получает витамин D в основном из пищи — жирной рыбы, мяса, яичных желтков — или не получает вовсе. Именно в этот период дефицит встречается чаще всего.

Каждый холодный сезон поднимает один и тот же вопрос: что именно делает нас более уязвимыми — вирусы или условия, в которых мы их встречаем?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Важно

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (7)

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»
Важно

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

В такую погоду?! В Риге на Чака троллейбус сбил велосипедиста
Важно

В такую погоду?! В Риге на Чака троллейбус сбил велосипедиста (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Важно 15:42

Важно 0 комментариев

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Читать
Загрузка

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

Мнения 15:38

Мнения 0 комментариев

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Читать

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Читать

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Читать

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

Важно 15:15

Важно 0 комментариев

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Читать

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

Животные 15:05

Животные 0 комментариев

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Читать

Местами снег, местами — прояснения: погода на пятницу

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, воздух станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, воздух станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

Читать