Зимний витамин против гриппа? Учёные нашли тревожную связь

Витамин D, который организм вырабатывает под действием солнечного света, снова оказался в центре внимания учёных. Новое исследование показало: низкий уровень этого витамина связан с более высоким риском тяжёлых респираторных инфекций, включая грипп, бронхит и пневмонию.

Витамин D давно известен своей ролью в поддержании костей и мышц. Но всё больше данных указывает на его участие в работе иммунной системы. Учёные предполагают, что он может обладать противовирусными и антибактериальными свойствами, влияя на восприимчивость организма к инфекциям дыхательных путей.

В рамках исследования были проанализированы данные десятков тысяч взрослых. Результат оказался показателен: у людей с выраженным дефицитом витамина D вероятность госпитализации с респираторной инфекцией была заметно выше, чем у тех, у кого уровень витамина находился в оптимальном диапазоне.

Разница была не символической. Чем ниже концентрация витамина D в крови, тем выше риск серьёзного течения болезни. И наоборот — с ростом уровня витамина снижалось число госпитализаций.

Ранее дефицит витамина D уже связывали с повышенной уязвимостью к вирусным заболеваниям. Теперь внимание учёных привлекли и бактериальные инфекции — от сезонного гриппа до пневмонии.

Зимой, когда солнечного света становится меньше, организм получает витамин D в основном из пищи — жирной рыбы, мяса, яичных желтков — или не получает вовсе. Именно в этот период дефицит встречается чаще всего.

Каждый холодный сезон поднимает один и тот же вопрос: что именно делает нас более уязвимыми — вирусы или условия, в которых мы их встречаем?