Мороз и кожа: как минус превратить в плюс? Новости партнеров Редакция PRESS 22 января, 2026 13:36 Новости партнеров

LETA

Морозы – не то чтобы необычное явление для Латвии, но таких сильных и долгих, как случились в этом году, давно уже не было. Ходить сейчас с незащищенными руками и ногами – очень опасная привычка.

О том, как не навредить коже в ледяной ветер и околоминусовые и минусовые температуры, рассказывают специалисты: дерматолог Veselības centru apvienība Аura Илзе Якобсоне и заведующая Mēness aptieka, расположенной в стационаре Gaiļezers Рижской Восточной больницы, сертифицированный фармацевт Елена Бебре.

Щадящий душ – и не каждый день

Главная задача зимнего ухода — сохранить гидролипидный барьер кожи и предотвратить потерю влаги.

«Мороз – не время для экспериментов и легкомыслия, наша кожа, как и весь организм, подвергается влиянию низких температур и сухого воздуха в помещениях, что ослабляет ее защитные механизмы. Даже душ в это время года нужно принимать не так, как обычно, – объясняет доктор Илзе Якобсоне. – Он должен быть не горячим (теплым) и желательно без использования моющих средств (хотя бы через раз). Про мочалки, скрабы и пилинги лучше до весны забыть. Горячая вода с мылом истончает верхний слой эпидермиса кожи (а это природный барьер из липидов), а поэтому она становится сухой, зудящей, шелушащейся, обезвоженной и необычно чувствительной.

Процедура мытья раз в два дня достаточная для гигиены, если ваша работа не связана с интенсивной физической нагрузкой.

После купания кожу лучше промакивать полотенцем, а не тереть. После чего стоит нанести ухаживающее средство для тела, которое важно выбрать правильно. Я не против столь популярных сегодня растительных масел, но лучше поговорите с фармацевтом аптеки, он подберет максимально правильный крем или лосьон для кожи специально для холодного периода года. Хорошо, если в составе выбранного средства будет такой компонент, как мочевина, особенно в том случае, если ваша кожа сухая».

Люди, имеющие хронические кожные заболевания (экзема, атопический дерматит), принимая ванну или душ и не ухаживая после этого за кожей должным образом, рискуют стать обладателями обострения своих недугов.

«Добавлю, что зимние уходовые средства для тела для использования после душа должны иметь в составе церамиды, гиалуроновую кислоту, витамин A, ростки пшеницы, пантенол, витамин E, аллантоин, масла ши, жожоба, авокадо и другие и, повторю слова доктора, мочевину. Ассортимент средств в аптеке большой, мы с радостью поможем в выборе каждому. Иногда при воспаленной коже мы рекомендуем лосьоны с зеленым чаем, экстрактом алоэ вера, водорослями, улиточный муцином и так далее», – уточняет фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре. Она также говорит, что, так как зимой наша кожа выделяет меньше себума (защищающего верхние слои эпидермиса от сухости), в холода уместно применять более мягкие моющие средства, которые не будут чрезмерно удалять кожное сало и нарушать защитную гидролипидную мантию. В аптеке есть отличные современные средства, содержащие определенные химические молекулы, которые укрепляют барьер кожи, успокаивают, восстанавливают, защищают.

Крем для рук – дома и на работе!

Сухие и потрескавшиеся от мороза руки не только выглядят непривлекательно, но и доставляют дискомфорт.

«С кожей рук все просто и сложно одновременно. Во-первых, перестаньте выходить на улицу без варежек: если вы думаете, что без проблем добежите до машины (автобуса, магазина, офиса), не надев ничего на свои ладошки-пальчики, то это не так. Кожа даже за короткое время нахождения в морозной среде без защиты успевает получить мощный удар: потом не удивляйтесь, что появляются трещинки у ногтей, краснота и сухая болезненность. Добавлю, что при минусовых показателях термометра следует носить варежки (перчатки пусть отдохнут!), которые намного лучше сохраняют тепло», – настаивает дерматолог. И добавляет, что перед выходом — примерно за полчаса – надо нанести на кожу плотный жирный крем, который тонкой невидимой жировой пленочкой обнимет ваши руки и спасет от внешних раздражителей надолго.

«Нередко люди не думают, чем они мажут руки и когда. Недавно ко мне в аптеку обратился за помощью мужчина, который нечаянно нанес увлажняющий крем на руки и отправился на работу… Хорошо, что не обморозил! Мы ему порекомендовали мазь с пантенолом – для ухода и восстановления здоровья кожи. Зимний крем может содержать витамины А, Е, В5, пчелиный воск, натуральные масла (жожоба, оливы, авокадо, макадамии, какао), ланолин, глицерин, парафин, вазелин, – объясняет фармацевт Елена Бебре.

«Правило такое, – уточняет доктор Илзе Якобсоне, – если вы никуда не идете, можно смело воспользоваться увлажняющим кремом (например, если вы весь день работаете в офисе), но категорически нельзя увлажнять кожу перед выходом на улицу! А для восстановления кожи рук подходит мазь с пантенолом».

Доктор уточняет, что если у сениора есть проблемы с кровообращением, то регенерация кожи зимой у него особенно замедленна, а поэтому надо настойчиво заботиться об уходе за кожей рук и носить шерстяные варежки.

Защита от солнца... зимой??? Да!

А теперь – о лице. Дерматолог говорит, что природа позаботилась о том, чтобы кожа лица была защищена от мороза и ветра, подарив ему много больших сальных желез, которые вырабатывают кожное сало, что и является защитным слоем и в холодное время. Северные народы по сей день помогают лицу, нанося на него жир: гусиный, медвежий, тюлений… Нам тоже надо обеспечивать эту жирную прослойку на коже, потому что она, как пленка, не дает влаге уходить и бережет от укусов минусовых температур.

«Зимой нельзя использовать очищающие и ухаживающие средства с сульфатами, спиртами и кислотами, разрушающими защитный барьер. Никакой горячей воды за умыванием — она усиливает сухость и даже может привести к куперозу. Не надо делать различные косметические процедуры, которые отшелушивают, нарушают кожный барьер. Лучший друг кожи лица зимой – питательный крем с защитными от мороза свойствами. Увлажняющие средства тоже нужны, но только если вы долго находитесь в помещении – их можно наносить утром, но не позже чем за два часа до выхода на мороз. Если встали и побежали, то это не ваш вариант, увлажняйте кожу вечером, перед сном», – рассказывает доктор.

«Добавлю, что многие посетители аптеки удивляются, когда я напоминаю им о том, что, несмотря на зимний период, необходимо так же, как и летом, использовать защитные средства с SPF30, так как солнечные лучи, отражаясь от снега, негативно воздействуют на кожные покровы!» – Акцентирует внимание Елена Бебре.

Фармацевт уточняет, что для умывания зимой лучше выбирать не воду, а молочко или крем-гель с нейтральным pH. Для тех, кто обычно очищает кожу мицеллярной водой, акцент должен быть сделан на средства для чувствительной кожи,

Для увлажнения, по ее словам, хороши средства с церамидами, скваланом, холестерином и маслами ши, жожоба или карите. Помогут ниацинамид, пантенол, глицерин. Но – никакого ретинола в составе кремов для лица, оставьте этот компонент на прохладный период без снега и мороза...

«И еще – не забывайте про бальзам (помаду) для губ, в состав которого входят масла (отличным вариантом будет все то же масло ши или карите), а также витамины А и Е. Возьмите за правило наносить бальзам для губ перед каждым выходом на улицу, после еды и питья, а также несколько раз при длительном пребывании на свежем воздухе. Это правило как для женщин, так и мужчин!», – замечает фармацевт.

Питание, сон, физическая активность

Дерматолог VCA Aura Илзе Якобсоне говорит, что в морозы и вообще зимой надо особенно педантично помнить о достаточном сне и правильном, сбалансированном питании. Орехи, семена и авокадо являются хорошими источниками омеги-6. Рыба, грецкие орехи и семена льна содержат омегу-3. Помните о достаточном количестве белка, так как это необходимый строительный материал для восстановления липидного барьера кожи.

«В зимнее время рекомендую пациентам принимать витамин D в профилактической дозе. Витамины E и A должны постоянно поступать в организм с пищей, так же как витамин C и витамины группы B. Эти вещества содержатся среди прочего в таких продуктах, как яичные желтки, молоко, сыр, рыба, мясо и некоторые овощи (шпинат, тыква, морковь, салат, брокколи). Витамин E также встречается в растительных маслах (подсолнечное, оливковое). При очень сухой коже можно пропить курсом витамины А плюс Е, если нет противопоказаний (например, нельзя такие витамины пить людям с тяжелой печеночной недостаточностью или циррозом печени, синдромом нарушенного всасывания, непроходимостью желчных путей, а также после ряда операций). Поговорите со своим врачом и фармацевтом о том, правильно ли вы питаетесь, сдайте анализ на тот же витамин D», – рекомендует врач.

«Обычно мы рекомендуем прием витамина D – 2 000 единиц в день, но всегда добавляем, что лучше сделать лабораторный анализ, это поможет врачу подобрать для вас оптимальную дозировку этого важного витамина!», – уточняет фармацевт Mēness aptieka.

Врач VCA Aura Илзе Якобсоне напоминает также о том, что зимнее отопление очень сушит воздух, что отрицательно сказывается на коже. А поэтому, если возможно, используйте специальные приборы – увлажнители, через неделю почувствуете, как ваша кожа улучшится.

«Если есть подозрения на аллергию на холод, то, во-первых, надо тепло одеваться, а во-вторых – посетить дерматолога и разобраться с проблемой, получить лечение и не запускать ситуацию до микротрещин и тяжелого зуда...».

Мороз – не повод отказываться от прогулок, но всегда надо помнить о правильной одежде, разумном времени пребывания на воздухе и защите кожи.