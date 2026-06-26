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Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ по принуждению РФ к миру

© Deutsche Welle 26 июня, 2026 11:00

Мир

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Президент Украины утвердил проведение СБУ 40-дневной "операции по оказанию давления" на Россию с целью побудить ее к прекращению войны, сообщается в Telegram-канале Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил проведение Службой безопасности Украины (СБУ) проведение 40-дневной "операции по оказанию давления на государство-агрессора с целью побудить его к прекращению войны". Об этом сообщается в Telegram-канале главы украинского государства вечером в четверг, 25 июня.

Пост сопровождается фото, на котором изображено, как временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара представляет Зеленскому доклад на тему "введения санкций дальнего и среднего радиуса действия, а также о результатах деятельности СБУ, а именно Центра спецопераций "Альфа", на фронте. "Санкциями дальнего и среднего радиуса действия" власти Украины называют воздушные атаки на военные и энергетические объекты на территории России, в том числе в удаленных от украинской границы регионах, и в аннексированном Крыму

По данным Зеленского, "СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов". ЦСО "Альфа" является лидером по результатам поражения личного состава и техники сил РФ, отмечается далее в его посте.

Накануне, 24 июня, украинский лидер заявил, что, если у Украины появится то, о чем она "говорила с партнерами в рамках G7", она сможет "оперативно обеспечить условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир". Какую именно помощь его страна обсуждала с партнерами из "большой семерки", он не уточнил.

Атаки ВСУ на военные и энергетические объекты в Крыму

В то же время он назвал операцию Киева, касающуюся Крыма, "четко проработанной". В последнее время Украина усилила атаки на военные и энергетические объекты на аннексированном Россией полуострове. Так, в ночь на 25 июня украинские БПЛА атаковали нефтебазу Полтавскую в Красноармейском районе Краснодарском крае, на предприятии произошел пожар. Как утверждает оперативный штаб региона в Telegram, его причиной стало падение обломков дрона.

Полтавская нефтебаза обеспечивает поставки топлива для части Краснодарского края и Республики Адыгея.

В ту же ночь ряд Telegram-каналов сообщил об атаках БПЛА на аннексированный Крым. Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков, атакам подверглись Балаклавская ТЭС и Таврическая ТЭС, а в районе аэродрома "Кача" произошел мощный взрыв. В ряде городов на полуострове, в частности в Симферополе, Ялте и под Евпаторией, судя по постам, в ночь на 25 июня из-за атак происходили краткосрочные отключения электричества.

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