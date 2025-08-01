Зеленский призвал к смене режима в России

«Я считаю, что можно заставить Россию прекратить эту войну. Она её начала, и её можно заставить прекратить её», — заявил Зеленский в онлайн-обращении к участникам конференции, посвящённой 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта.

«Но если мир не поставит цель смены режима в России, это значит, что даже после окончания войны Москва будет стремиться дестабилизировать соседние страны», — предупредил президент.

Зеленский призвал использовать замороженные российские активы для работы против России.

«Мы должны полностью заблокировать российскую военную машину, пустить в ход все замороженные российские активы, включая богатства, украденные коррупционным путем, чтобы защитить себя от российской агрессии», — заявил президент Украины.

«Пришло время конфисковать российские активы, не просто замораживать их, а конфисковать и использовать их для мира, а не для войны», — подчеркнул он.

