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Здесь выпускали знаменитый ликёр: прогулки по Риге

Еженедельник «Вести» 1 ноября, 2024 12:27

История и культура 0 комментариев

Сегодня, проходя мимо старинного кирпичного здания на углу улиц Ханзас и Ганибу дамбис, трудно поверить, что когда-то оно гремело на всю Российскую империю. Здесь выпускали знаменитый кюммель – тминный ликер, который экспортировали даже в Туманный Альбион – Британию - и ее колонии. Об уровне рижского напитка свидетельствует лишь один факт: во второй половине XIX века он удостаивался золотых медалей на крупнейших выставках в Вене, Париже, Лондоне...

О масштабах предприятия можно судить по литографии начала XX века – оно занимало целый квартал в районе Выгонной дамбы и улицы Ханзас (ныне Ганибу дамбис и Ханзас). Со стороны Ханзас простиралось до Царского сада (сейчас Виестура).

Здесь изготавливали не только тминный ликер – дрожжи, вина, настойки, фруктовые ликеры, водку, черный бальзам… Справедливости ради, последний тогда выпускали в Риге несколько предприятий, но именно этот черный бальзам был самым известным в столице Российской империи. Еще в 1860-м на выставке в Санкт-Петербурге удостоился золотой медали, а вскоре владелец получил право размещать на своей продукции императорского орла – знак особого качества продукции.

Продолжатель дела основателя завода - его сын Альберт ВОЛЬФШМИДТ.

Звали владельца знаменитого предприятия Адольф ВОЛЬФШМИДТ, точно так же назывался и завод – «А. Вольфшмидта»...

Линия жизни хозяина завода во многом схожа с биографией предприимчивых молодых людей, приезжавших тогда в царскую Ригу из-за границы. Молодой Вольфшмидт попал сюда в 1830-е из немецкого Гумбиннена и устроился учеником в одну из торговых фирм. Спустя несколько лет начинает свое дело – открывает винный магазин.

Обороты растут, и он запускает уже собственное производство. Вначале - в Старой Риге, а в затем скупает обширные территории в створе Выгонной дамбы и Ханзас. В 1870-е там поднимается огромное предприятие.

Тогда этот район еще пустовал, поэтому землю можно было приобрести по бросовой цене. Это уже перед Первой мировой окрестности становятся элитными – на близлежащих улицах вырастают дорогие особняки.
Да и на самой Ханзас земля дорогущая.

Достаточно упомянуть, что пожарное депо, которое построили на Ханзас в 1912-м , стало самым дорогим в Риге – только за землю властям пришлось выложить около 80 тысяч рублей. Но и без пожарных не обойтись: в районе все больше жилья. А в самом депо появилась одна из первых в городе пожарных машин, хотя чаще на пожары по-прежнему выезжали на лошадках...

Первая мировая война ударила по производству: в Риге запретили продажу алкоголя. Но фабрика пережила лихолетье и в 1920-е продолжила работу – уже под началом наследников основателя и новых акционеров.

В 1939-м владельцы и акционеры – немцы по национальности – вынуждены были вернуться на историческую родину. Однако предприятие вновь осталось на плаву. После войны, понятное дело, перешло в собственность государства. Правда, профиль сузили: сохранили лишь производство дрожжей. Изменили и название – Рижский дрожжевой завод. Но в этой нише ему не было равных ни в республике, ни в Прибалтике.

После независимости предприятие – одно из немногих в районе – продолжило работать. Новые собственники – скандинавы – не стали закрывать курицу, несущую золотые яйца. Rigas Raugs – так официально стал называться завод – оставался единственным в Латвии, выпускающим дрожжи. А этот продукт незаменим в домашнем хозяйстве. Но после того, как Латвия решила отказаться от производства сахара, все изменилось...

Спросите, при чем здесь сахар? Кормовая патока, образующаяся при производстве сахара, - меласса - необходима и для изготовления дрожжей. Латвийская меласса исчезла, а покупать импортную владельцам оказалось накладно.

Предприятие, ведущее историю более 160 лет, пережившее войны, не пережило новую, независимую Латвию. Так решение рулевых «истории успеха» отказаться от производства сахара одним махом уничтожило в республике не только три сахарных предприятия, не только лишило работы сотни крестьянских хозяйств, но и убило дрожжевой завод.

Рижский дрожжевой завод в 1960-е.

Вскоре владельцы недвижимости поручили известному архитектурному бюро разработать проект реконструкции старинных корпусов. Тут предполагалось открыть бюро и гостиницу. Но все так и осталось в планах...

В самом квартале в начале 2000-х тоже предполагались грандиозные изменения. Что-то осуществилось. На месте бывшего склада железнодорожной станции Рига-Товарная построили современный культурно-развлекательный центр Hanzas perons. Объект, действительно достойный похвалы. Пример того, как можно модернизировать отживший свое индустриальный объект.

Но этим дело и ограничилось. А ведь когда-то рижские архитекторы бойко рассказывали, что через улицу Ханзас пройдет Северная переправа через Даугаву – подземный тоннель с выходом на мост. Потоки транспорта от Ханзас через Пулквежа Бриежа планировали пустить под землю – через тоннель, а часть самой улицы Ханзас отдать пешеходам – сделать пешеходный променад.

Планировали тогда в районе и строительство жилья, новой школы. Офисы и жилье вокруг строятся, но о школах мечтать не приходится. И старые-то закрываются: народу в Риге все меньше...

А старинный герб семьи Вольфшмидт до сих пор можно увидеть на фасаде бывшего предприятия – волк с молотком в руках. Герб говорящий: с немецкого слово «вольфшмидт» переводится как «волк-кузнец».

Рассказывают, что в советское время герб хотели сбить – кому-то из партийных руководителей предприятия он показался подозрительным. Рабочий, которому поручили снести реликвию, спас ее – предложил партактивистам закрыть герб пропагандистским плакатом. Так он и провисел долгие годы, пока не наступили новые времена...

Кстати, Вольфшмидты оставили о себе память не только знаменитым предприятием и ликером. В Задвинье у них была усадьба, на которой впоследствии разбили Ботанический сад Латвийского университета.
А легендарный юрмальский ресторан «Лидо» поднялся на месте бывшей дачи предпринимателя – архитектор Сергей Николаевич АНТОНОВ слегка реконструировал ее.

Сегодня тот знаменитый ресторан остался только на старых фотографиях. Как и сам рижский завод Адольфа Вольшмидта - предпринимателя, много сделавшего для того, чтобы Ригу ценили и в Санкт-Петербурге, и в Вене, и в Париже, и в Лондоне...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива

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